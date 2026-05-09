Konami: Metal Gear über 66 Mio. Verkäufe – MGS Delta startet stark

Konami hat im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen neue Verkaufs- und Umsatzdaten zu seinen großen Gaming-Marken veröffentlicht und dabei deutliche Zuwächse in mehreren Bereichen gemeldet.

Besonders hervorzuheben ist der aktuelle Ableger Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, der seit dem Launch inzwischen weltweit über 2 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat. Zum Start lag der Wert noch bei über 1 Million Einheiten.

Auch die langfristige Performance der Metal-Gear-Reihe bleibt stark. Die kumulierten weltweiten Verkäufe der Serie liegen mittlerweile bei über 66,1 Millionen Einheiten. Allein im letzten Quartal kamen rund 600.000 zusätzliche Verkäufe hinzu.

Konami Verkaufszahlen im Überblick

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – über 2 Millionen Verkäufe weltweit

Metal Gear-Serie gesamt – über 66,1 Millionen verkaufte Einheiten

Silent Hill-Serie – 17,1 Millionen Spieler weltweit

Silent Hill Wachstum im letzten Quartal – +3,1 Millionen Spieler

eFootball – über 1 Milliarde Downloads insgesamt

Auch die Silent-Hill-Marke zeigt weiterhin Wachstum. Die Spielerbasis der Reihe ist auf 17,1 Millionen angewachsen, wobei im letzten Quartal ein Zuwachs von rund 3,1 Millionen Spielern verzeichnet wurde. Die Angaben beinhalten auch Nutzer über Abonnementdienste.

Im Bereich Digital Entertainment konnte Konami zudem einen Umsatzanstieg von 21 Prozent im Jahresvergleich verzeichnen. Insgesamt erreichte das Segment einen Rekordwert von rund 371 Milliarden Yen im Geschäftsjahr 2026.

Im vierten Quartal wurden insbesondere starke wiederkehrende Verkäufe bei Metal Gear und Silent Hill sowie die weiterhin hohe Nutzung von eFootball hervorgehoben, das inzwischen über eine Milliarde Downloads verzeichnet.

Die Zahlen zeigen insgesamt eine stabile Entwicklung der großen Konami-Marken, die sowohl durch neue Releases als auch durch langfristige Serienstärke getragen wird.