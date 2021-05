Konami: Produzent deutet Auslagerung von Spielemarken an

Autor:, in / Konami

Dass Konami einige seiner Spielemarken an dritte Entwickler auslagern könnte, dazu gab es bereits in der Vergangenheit mehrere Gerüchte.

So sollen etwa gleich mehrere Remakes zu Metal Gear Solid in Arbeit sein. Und auch Silent Hill oder Castlevania könnten an andere Studios lizenziert werden.

Einen weiteren Hinweis, dass Konami tatsächlich seine Marken künftig von anderen Studios entwickeln lassen könnte, kam jüngst vom Konami-Produzenten Shin Murato. Der sprach in einem Interview über die Veröffentlichung des Spiels GetsuFumaDen: Undying Moon, welches in Zusammenarbeit mit dem Indie-Entwickler GuruGuru entstand.

So deutet Murato gegenüber JPGames darauf hin, dass man in Zukunft ähnliche Kollaborationen in weiteren Projekten erwarten kann.