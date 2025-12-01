Konami: Prüft Metal Gear-Zukunft und sieht MGS4-Remake als Herausforderung

Produzent spricht über ungewisse Metal Gear-Pläne nach MGS Delta und nennt MGS4 als schwierigsten Kandidaten.

Die Zukunft der Metal Gear-Serie bleibt weiterhin offen, nachdem Produzent Noriaki Okamura erklärt hat, dass Konami noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen hat, ob weitere Remakes entstehen oder völlig neue Titel entwickelt werden.

In einem Gespräch mit dem japanischen Magazin Real Sound betonte Okamura, dass der Erfolg aktueller Veröffentlichungen wie Metal Gear Solid Delta dem Franchise ermöglicht hat, ein neues Publikum zu erreichen, und Konami dieses Momentum weiter nutzen möchte.

Okamura erklärte, dass sich Metal Gear derzeit noch in einer Phase befindet, in der analysiert wird, welche Richtung für die Serie künftig sinnvoll wäre.

Es wird geprüft, ob ein weiteres Remake entstehen könnte oder ob Metal Gear mit einem neuen Konzept fortgeführt wird.

Besonders im Fokus steht dabei die Frage, ob ein Remake von Metal Gear Solid 4 realisierbar wäre. Laut Okamura wäre ein solches Projekt eine große technische und strukturelle Herausforderung, da Metal Gear Solid 4 stark auf die Architektur der ursprünglichen PlayStation 3 zugeschnitten ist.

Metal Gear besitzt für Konami eine hohe Bedeutung, da Remakes wie Metal Gear Solid Delta und die Metal Gear Solid Master Collection neue Spieler für die Serie erschließen und Veteranen zurückholen.