Konami: Von Kojima entwickeltes Matrix-Spiel abgelehnt

Im Jahr 1999 soll Entwicklerlegende Hideo Kojima kurz davorgestanden haben, ein im Matrix-Universum angesiedeltes Spiel zu entwickeln, Konami das Konzept allerdings umgehend abgelehnt haben.
In einem neuen Bericht von Time Extension schildert Chris Bergstresser, ehemalige Vizepräsidenten für Lizenzierung bei Konami, wie die Wachowskis (Matrix-Schöpfer) gezielt Hideo Kojima wegen der Entwicklung eines Matrix-Spiels ansprachen, das Konzept dann aber von Executive Producer Kasumi Kitaue abgelehnt wurde:
„Die Wachowskis waren große Fans von Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito und ich waren im Hauptquartier von Konami, als wir einen Anruf von den Wachowskis erhielten, die vorbeikommen und sich mit Kojima treffen wollten. Und das taten sie auch!“
„Die beiden kamen mit ihrem Konzeptkünstler und sagten Kojima im Grunde genommen: ‚Wir möchten wirklich, dass Sie das Matrix-Spiel entwickeln. Können Sie das machen?‘ Aki übersetzte dies für Herrn Kitaue ins Japanische, und Kitaue sah sie nur an und sagte ihnen ganz klar ‚Nein‘. Wir konnten aber trotzdem die japanische Premiere von Matrix und die Afterparty genießen.“
Schade. Wenn man bedenkt was Kojima jetzt mit OD entwickelt, wäre der Gedanke an ein Matrix Spiel sehr interessant.
Wäre vielleicht mal was anderes geworden, aber anscheinend will Kojima sowieso nicht mehr solch ein Spiel machen.
Besser so,bis sie fertig geworden wären …..
Wäre mit der heutigen Technik interessant.
Wie gut das aussehen würde.
Naja, auch wenn ich Kojima mag ist das nun nichts dem ich nachweinen würde.
Kojima hätte sicherlich was interessantes entwickelt, aber lasst ihn lieber ganz neue Franchise gründen, das kann er ja gut.
Wenn ich an 1999 zurück denke, dann wäre es mit der Technologie von Tomb Raider IV gekommen. Das wäre den Möglichkeiten des Matrix-Universums gar nicht gerecht geworden. Zumal die IP damals sicher richtig teuer gewesen wäre.
Heute wäre das aber wirklich der Hammer. Gerne ein Matrix 1 als Storyleitfaden mit mehreren Nebengeschichten.
Wenn er 1999 gestartet hätte, dann wäre es wohl erst nach 2002 raus gekommen. Zudem kam MGS 2 in November 2001 raus.
Das Spiel wäre damit ein PS2 Spiel gewesen und optisch war MGS2 damals eine Wucht.
Hätte ich gerne gesehen, wie Kojimas Version davon ausgesehen haben könnte. Eine 1:1 Umsetzung des Stoffes hätte er bestimmt nicht entwickelt, so wie ich ihn einschätze.
Wenn wir beim Thema sind, hätte ich eigentlich ganz gerne ein Release der Enter the Matrix oder Path of Neo Spiele. Fand diese damals eigentlich ganz unterhaltsam.^^