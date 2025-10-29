Konami: Von Kojima entwickeltes Matrix-Spiel abgelehnt

Im Jahr 1999 soll Entwicklerlegende Hideo Kojima kurz davorgestanden haben, ein im Matrix-Universum angesiedeltes Spiel zu entwickeln, Konami das Konzept allerdings umgehend abgelehnt haben.

In einem neuen Bericht von Time Extension schildert Chris Bergstresser, ehemalige Vizepräsidenten für Lizenzierung bei Konami, wie die Wachowskis (Matrix-Schöpfer) gezielt Hideo Kojima wegen der Entwicklung eines Matrix-Spiels ansprachen, das Konzept dann aber von Executive Producer Kasumi Kitaue abgelehnt wurde:

„Die Wachowskis waren große Fans von Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito und ich waren im Hauptquartier von Konami, als wir einen Anruf von den Wachowskis erhielten, die vorbeikommen und sich mit Kojima treffen wollten. Und das taten sie auch!“ „Die beiden kamen mit ihrem Konzeptkünstler und sagten Kojima im Grunde genommen: ‚Wir möchten wirklich, dass Sie das Matrix-Spiel entwickeln. Können Sie das machen?‘ Aki übersetzte dies für Herrn Kitaue ins Japanische, und Kitaue sah sie nur an und sagte ihnen ganz klar ‚Nein‘. Wir konnten aber trotzdem die japanische Premiere von Matrix und die Afterparty genießen.“