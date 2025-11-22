Konami: Weitere Silent Hill-Projekte neben Townfall und dem Silent Hill 1 Remake bestätigt

Konami bestätigt weitere Silent-Hill-Projekte – neue Spiele neben Townfall und dem Silent Hill 1 Remake!

Konami hat bestätigt, dass sich neben Silent Hill Townfall und dem geplanten Silent Hill 1 Remake weitere Silent Hill Spiele in aktiver Entwicklung befinden.

Das Unternehmen arbeitet damit gleichzeitig an mehreren Projekten, um das traditionsreiche Horroruniversum langfristig auszubauen und Spielern auf Xbox Series X, Xbox Series S sowie anderen Plattformen neue Erfahrungen innerhalb der Reihe zu bieten.

Die Ankündigung im aktuellen Bericht unterstreicht, dass Konami die Marke wieder stärker in den Mittelpunkt rückt und verschiedene kreative Ansätze verfolgt, um frische Interpretationen, neue Spielmechaniken und unterschiedliche Perspektiven in die Silent Hill-Reihe zu integrieren. Dadurch entsteht ein wachsendes Portfolio, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht und die Zukunft des Franchise nachhaltig prägt.

Dazu wurde Silent Hill 2 Remake bereits gestern für Xbox veröffentlicht.