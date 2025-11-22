Konami: Weitere Silent Hill-Projekte neben Townfall und dem Silent Hill 1 Remake bestätigt

19 Autor: , in News / Konami
Übersicht

Konami bestätigt weitere Silent-Hill-Projekte – neue Spiele neben Townfall und dem Silent Hill 1 Remake!

Konami hat bestätigt, dass sich neben Silent Hill Townfall und dem geplanten Silent Hill 1 Remake weitere Silent Hill Spiele in aktiver Entwicklung befinden.

Das Unternehmen arbeitet damit gleichzeitig an mehreren Projekten, um das traditionsreiche Horroruniversum langfristig auszubauen und Spielern auf Xbox Series X, Xbox Series S sowie anderen Plattformen neue Erfahrungen innerhalb der Reihe zu bieten.

Die Ankündigung im aktuellen Bericht unterstreicht, dass Konami die Marke wieder stärker in den Mittelpunkt rückt und verschiedene kreative Ansätze verfolgt, um frische Interpretationen, neue Spielmechaniken und unterschiedliche Perspektiven in die Silent Hill-Reihe zu integrieren. Dadurch entsteht ein wachsendes Portfolio, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht und die Zukunft des Franchise nachhaltig prägt.

Dazu wurde Silent Hill 2 Remake bereits gestern für Xbox veröffentlicht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Konami

19 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. ozeanmartin 138005 XP Elite-at-Arms Gold | 22.11.2025 - 11:56 Uhr

    klasse,vor allem der erste teil braucht dringend ein remake,und schade das man bis heute den 4teil nicht auf aktuellen konsolen zocken kann!

    0
  3. nexus258 56930 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.11.2025 - 11:58 Uhr

    Silent Hill ist echt eine super Marke, richtig schöner Psychohorror

    0

Hinterlasse eine Antwort