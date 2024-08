Kong: Survivor Instinct Game: 2,5D-Action-Adventure enthüllt

In Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment enthüllt 7Levels ihr kommendes 2,5D-Action-Adventure für PC und Konsole, Kong: Survivor Instinct, das noch in diesem Herbst erscheinen wird.

Inspiriert von Legendarys Blockbuster-Franchise Monsterverse und kurz nach den Ereignissen des Kinohits Godzilla vs. Kong aus dem Jahr 2021 steuern die Spieler eine zerstörte Stadt mit den Augen eines Vaters, der verzweifelt nach seiner verschwundenen Tochter sucht.

Die fesselnde Geschichte bietet ein intensives Spielerlebnis, bei dem du auf Überlebende triffst, die Zuflucht suchen, und die Monarch-Technologie entdeckst, mit der du die Macht der Titanen zu deinem Vorteil nutzen kannst, während du ein gefährliches Labyrinth aus bröckelnden Gebäuden, gefährlichen Lecks und lodernden Feuern durchquerst.

Das Spiel kombiniert realistisches Jump’n’Run und herausfordernde Kämpfe in einem Kampf ums Überleben. Mit dem ersten Auftritt des furchterregenden Titanen Abaddon auf dem Bildschirm werden die Spieler Kong in seiner ganzen Pracht gegenübertreten und auf neue und wiederkehrende Titanen und Superspezies treffen.

Behauptet euch gegen die Hyänen, eine Söldnergruppe unter der Führung von Alan Jonah, dem ehemaligen Öko-Terroristen aus Godzilla: King of the Monsters. Die Titanen sind immer in der Nähe und wirken sich direkt oder indirekt auf Ihr Spiel aus.

Kong: Survivor Instinct wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.