Kong: Survivor Instinct: Release-Termin im Oktober steht fest

Kong: Survivor Instinct ist ein aufregendes Action-Adventure, das intensives Jump’n’Run mit Kämpfen und Erkundung im Metroidvania-Stil kombiniert und so einen epischen Überlebenskampf im Herzen des Monsterverses bietet.

Das polnische Indie-Studio 7LEVELS hat das Veröffentlichungsdatum für sein neu enthülltes Spiel Kong: Survivor Instinct bekannt gegeben.

Das von Legendary Entertainments Monsterverse inspirierte, spannende Spiel soll im Herbst dieses Jahres für PC über Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Das Spiel spielt nach den Ereignissen von Godzilla vs. Kong und bietet eine visuell reichhaltige Umgebung mit einem Einzelspieler-Erlebnis, das die Spieler in eine Geschichte eintauchen lässt, die ein neues Kapitel in der Geschichte des Monsterverses darstellt.

Während die Spieler durch eine zerstörte Stadt navigieren, erleben sie die verheerende Macht der Titanen aus erster Hand, während sie die nicht lineare Welt erkunden.

Die Geschichte folgt der verzweifelten Suche eines Vaters nach seiner Tochter, die inmitten der zerfallenden Stadt unter der Last des Showdowns der Titanen verloren gegangen ist.

Mit Hilfe der umgebenden Technologie können die Spieler die Bewegungen der Titanen manipulieren und ihre zerstörerische Kraft zu ihrem Vorteil nutzen. In dieser von Metroidvania inspirierten Welt wimmelt es von einstürzenden Gebäuden, giftigen Lecks, wütenden Bränden und purem Chaos, durch das sich die Spieler bewegen müssen.

Auf ihrer Reise werden die Spieler sowohl gegen ikonische als auch brandneue Titanenarten antreten, darunter auch der mit Spannung erwartete Abaddon, der vom 7LEVELS-Team in Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment entwickelt wurde.

Nach der Wiedervereinigung mit dem mächtigen Kong werden die Spieler auch auf andere wilde Titanen treffen, wobei das innovative Monarch ORCA Σ-Gerät ihre einzige Hoffnung ist, die Bestien zu beeinflussen und zu überleben.

Kong: Survivor Instinct wird ab dem 22. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Der Preis für das Spiel beträgt 24,99 $ / 24,99 €.