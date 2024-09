KRAFTON: Investition in Kurzvideoplattform Spoon Labs

Autor:, in / KRAFTON

KRAFTON investiert in die Kurzvideoplattform ‚Spoon Labs‘ mit Fokus auf Dramen.

KRAFTON tätigt eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 120 Milliarden KRW (81,1 Mio. €) an Spoon Labs, einer globalen Kurzvideo-Plattform, die sich auf Dramen spezialisiert hat. Dies ist die bisher größte Investition von KRAFTON in die Diversifizierung außerhalb des Gaming-Sektors.

Spoon Labs ist ein Unternehmen, das eine globale Audio-Plattform namens Spoon entwickelt hat, die derzeit weltweit genutzt wird. Kürzlich hat das Unternehmen sein Geschäftsfeld auf den Bereich der Kurzvideo-Plattformen ausgeweitet und eine spezielle Plattform für Kurzfilme namens „Vigloo“ gestartet.

Vigloo ist ein Online-Video-Dienst, der sich auf kurze Dramen spezialisiert hat. Ähnlich wie bei anderen Online-Video-Plattformen, die es Nutzern ermöglichen, eigene Kreationen zu teilen, bietet Vigloo eine auf die Vorlieben verschiedener Länder zugeschnittene Inhaltskuratierung und unterstützt sieben Sprachen, darunter Koreanisch, Englisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch, Spanisch, Thailändisch und Indonesisch.

KRAFTON schätzte insbesondere die stabile Plattformtechnologie von Spoon Labs und die erfolgreiche globale Serviceerfahrung des Unternehmens. Auch das Wachstumspotenzial des Kurzvideo-Dramenmarktes, die Möglichkeit, neue Quellen für geistiges Eigentum (IP) zu sichern, sowie die Synergien mit den bestehenden Geschäften waren ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung.

Derzeit verzeichnet der Markt für Kurzvideo-Dramen ein rapides Wachstum in wichtigen Ländern, darunter die USA und Japan, angeführt von dem chinesischen Markt, der ein Volumen von 7 Billionen KRW (4,7 Mrd. €) erreicht hat. Basierend auf diesem Wachstum erwartet KRAFTON, dass die koreanischen Inhalte, die Vigloo in Zukunft vorstellen wird, das Potenzial haben, die Hallyu (Koreanische Welle) vom traditionellen Dramenmarkt auf den Kurzvideo-Dramenmarkt auszuweiten.

CH Kim, CEO von KRAFTON, erklärte: „Spoon Labs hat in den letzten Jahren seine starken Fähigkeiten im Auslandsgeschäft durch Spoon bereits unter Beweis gestellt. Wir freuen uns darauf, Unterhaltung zu schaffen, die Menschen weltweit gemeinsam genießen können, und ein robustes Ökosystem innerhalb des neuen Geschäftsfeldes der Kurzvideo-Dramenplattformen zu etablieren.“ Hyukjae Choi, CEO von Spoon Labs, sagte: „Wir haben unsere Position als globales Content-Plattform-Unternehmen gestärkt, indem wir unser Geschäft von Audio auf Video ausgeweitet haben. Wir planen, bald in die Märkte der USA und Japans einzutreten. Gemeinsam mit KRAFTON werden wir einen neuen internationalen Standard im Bereich der Kurzdramen setzen.“

Unterdessen hat Spoon Labs bereits mit zahlreichen Produktionsfirmen zusammengearbeitet, um bisher 60 exklusive Inhalte auf Vigloo zu veröffentlichen. Bis Ende des Jahres ist die Veröffentlichung von insgesamt 120 Inhalten geplant. Ab diesem Monat wird das Unternehmen mit der Veröffentlichung von Originalinhalten aus Japan beginnen und seine Marketingaktivitäten verstärken, die sich auf Japan und die USA konzentrieren.