KRAFTON: Kanadisches AAA-Studio eröffnet

KRAFTON Inc., ein Zusammenschluss unabhängiger Spielentwicklungsstudios, welcher unter anderem hinter dem Erfolg von PUBG: Battlegrounds steht, gibt heute die Eröffnung seines ersten kanadischen AAA-Spieleentwicklerstudios in Montréal, Quebec, bekannt.

Das KRAFTON Montréal Studio wird von Patrik Méthé geleitet, welcher mit über 20 Jahren Erfahrung in Führungspositionen bei einigen der weltweit bekanntesten Franchises eine prominente Persönlichkeit in der Spieleindustrie darstellt.

Ein Team von Veteranen aus der Industrie hat sich bereits Méthé angeschlossen, darunter Benoit Frappier (Producer), Frédéric Duroc (Game Director) und Martin Paradis (Technology Director). Zudem plant das Studio in den nächsten drei Jahren 150 Mitarbeiter einstellen, darunter in Schlüsselpositionen wie Animation, Programmierung und Personalleitung.

Das erste Projekt von KRAFTON Montréal Studio wird die Adaption der gefeierten Fantasy-Romanreihe The Bird That Drinks Tears sein. Yeong-do Lee, der die Romanreihe erschaffen und geschrieben hat, gilt als Pionier des koreanischen Fantasy-Genres. Als einer der meistverkauften Fantasy-Autoren Koreas ist Lee ein beeindruckender Autor, der ausgefeilte Fantasiewelten erschafft und sie mit komplexen Charakteren füllt.

The Bird That Drinks Tears wird seit 20 Jahren von den Lesern für das ausgearbeitete Konzept seiner Welten und die dreidimensionalen Charaktere geliebt. Die Romanreihe zeichnet sich durch ihre einzigartigen Schauplätze und Charaktere aus, die Ost und West auf wunderbare Weise miteinander verbinden. The Bird That Drinks Tears erzählt die Geschichte von vier Völkern: Menschen, Leckorn, Dokkaebis und Nagas, die durch Ereignisse miteinander verstrickt werden.

Seit 2021 arbeitet KRAFTON an der Visualisierung der Welt und der Charaktere des Romans, um die IP von The Bird That Drinks Tears zu erweitern. Insbesondere das Artbook, das im November 2022 anlässlich des 20. Jahrestages der Veröffentlichung von The Bird That Drinks Tears erstellt wurde, führte die wöchentliche Bestsellerliste der großen koreanischen Internet-Buchhandlungen innerhalb von vier Tagen nach dem Vorverkauf an.

„Wir sind begeistert, unser erstes kanadisches AAA-Studio in Montréal zu eröffnen, eine der weltweit führenden Städte für die Entwicklung von Videospielen. Der lokale Pool an kreativen und spezialisierten Talenten ist beeindruckend, und wir hoffen, dass sich viele unserem Team anschließen werden. Das KRAFTON Montréal Studio wird unser drittes Studio in Nordamerika sein. Mit Patrik haben wir einen großartigen Lead gefunden, der über umfangreiche Erfahrungen verfügt, um Franchises auf ein neues Niveau zu heben“, erklärt CH Kim, CEO von KRAFTON. „Unser Team besteht derzeit aus erfahrenen Talenten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von erfolgreichen Spielen. Wir haben ein gemeinsames Ziel: die bestmögliche Adaption des Romans zu liefern und Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Als ein Fan von mittelalterlicher Fantasy seit meiner Teenagerzeit, freue ich mich, ein Fantasy-Meisterwerk als Spiels zum Leben zu erwecken. Wir sind begeistert, Teil der KRAFTON-Familie zu sein“, sagt Patrik Méthé, Studioleiter von KRAFTON Montréal Studio.

Weitere Informationen zu KRAFTON Montréal Studio und den Karrieremöglichkeiten gibt es auf www.kraftonmontreal.com.