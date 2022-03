KRAFTON: Kooperationsvereinbarung mit Solana Labs für Blockchain-basierte Spiele und Dienste

KRAFTON, Inc., der Entwickler des weltweit beliebten Battle-Royale-Spiels PUBG: BATTLEGROUNDS, gab heute die Unterzeichnung einer Geschäftsvereinbarung mit Solana Labs bekannt.

Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, in Zukunft die Entwicklung und Vermarktung von Blockchain-basierten Spielen und Dienstleistungen besser unterstützen zu können. Bei Solana handelt es sich um eine dezentralisierte Blockchain, die speziell dazu entwickelt wurde, skalierbare und benutzerfreundliche Apps zu entwickeln.

Solana ist die derzeit leistungsfähigste Blockchain der Welt. Sie gibt Entwicklern das Vertrauen, langfristig zu denken, indem sie eine planbare Skalierung ermöglicht, ohne dabei die Sicherheit oder Kompatibilität zu beeinträchtigen. Solana wird durch einen Single Global State angetrieben, der Zehntausende von Smart Contracts gleichzeitig verarbeiten kann, und der durch Proof of History eine Kommunikation in Sekundenbruchteilen innerhalb des gesamten Netzwerks ermöglicht.

Durch die Vereinbarung zeigen KRAFTON und Solana Labs ihre Bereitschaft, eine langfristige Zusammenarbeit für die Entwicklung und den Betrieb von Blockchain- und NFT-basierten Spielen und Dienstleistungen aufzubauen. Beide Unternehmen werden bei der Vermarktung und Entwicklung von Blockchain-Spielen und verschiedenen Blockchain-Technologien zusammenarbeiten und gemeinsam Investitionsmöglichkeiten nutzen.

„KRAFTON sucht kontinuierlich nach Möglichkeiten, intensiv mit Blockchain-Unternehmen wie Solana Labs zusammenzuarbeiten, um unser Web 3.0-Ökosystem zu etablieren“, sagte Hyungchul Park, Lead des Web 3.0 Roundtable bei KRAFTON, Inc. “Bei Solana handelt es sich um eine der besten globalen Hochleistungs-Blockchains, deren Stärken in ihrer hohen Geschwindigkeit und ihren niedrigen Kosten liegen. Damit repräsentiert Solana das Beste des Web 3.0-Ökosystems und seiner Technologien. Durch diese Zusammenarbeit erhält KRAFTON wichtige Einblicke, um zukünftig seine Investitionen in die Produktion von Blockchain-basierten Erfahrungen forcieren zu können.“

„Wir sind begeistert von KRAFTONs Ambitionen, die Zukunft des Gamings auf Solana aufzubauen“, sagte Johnny Lee, Head of Games Business Development bei Solana Labs. „KRAFTON ist ein etablierter Vorreiter in der Spieleindustrie und wir freuen uns, ihr Vorhaben gemeinsam mit ihnen umzusetzen. Wir sehen, dass die Spieler bereits jetzt zunehmend nach On-Chain-Spielen suchen. Spieleunternehmen, die diese Entwicklung erkennen und darauf reagieren, werden zukünftig auf diese Nachfrage reagieren können und damit einen Grundstein für ihren zukünftigen Erfolg legen.”