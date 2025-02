KRAFTON: Neue Rekordgewinne dank PUBG

Autor:, in / KRAFTON

KRAFTON gab in seinem Investor Relations (IR) Briefing seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt. Laut Konzernabschluss nach den koreanischen International Financial Reporting Standards (K-IFRS) verzeichnete KRAFTON im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,81 Mrd. Euro und einen Betriebsgewinn (OP) von 788,1 Mrd. Euro, was einen neuen Höchstwert darstellt.

Diese Zahlen stehen für ein Wachstum von 41,8 % beim Umsatz und 54,0 % beim operativen Ergebnis im Jahresvergleich, angetrieben durch die anhaltende Expansion und Nachhaltigkeit der PUBG-IP, was zu einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 20 % über die letzten fünf Jahre führte.

Im vierten Quartal 2024 verzeichnete KRAFTON einen Umsatz von 411,7 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 143,6 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,5 % bzw. 31,1 % im Jahresvergleich entspricht.

Wichtigste Errungenschaften im Jahr 2024

Im Jahr 2024 überschritt KRAFTON zum ersten Mal seit seiner Gründung die Marke von 666,6 Mrd. Euro beim Betriebsgewinn. Die Umstellung von PUBG: BATTLEGROUNDS auf ein Free-to-Play-Modell hat das Wachstum weiter vorangetrieben, wobei das Spiel auf PC und Konsole einen Rekord von 890.000 gleichzeitigen Nutzern (Peak Concurrent Users, PCU) erreichte. Dieses Wachstum und die erfolgreichen IP-Kooperationen mit verschiedenen Marken führten zu einem Umsatz von fast 666,6 Mrd. Euro auf PC und Konsole.

Im Bereich Mobile konnte KRAFTON seine globale Reichweite ausbauen, einschließlich der aufstrebenden Märkte. BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI) verzeichnete die höchsten Verkaufszahlen aller Zeiten und trug zu einem Anstieg der mobilen Umsätze um 35,7 % im Vergleich zum Vorjahr bei.