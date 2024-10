KRAFTON: Neue Spiele auf der G-STAR 2024

KRAFTON Inc. (CEO CH Kim) wird an der internationalen Spielemesse G-STAR 2024 teilnehmen, die vom 14. bis 17. November im BEXCO in Busan stattfindet, und damit zum achten Mal in Folge auf der Messe vertreten sein.

Auf der G-STAR 2024 wird KRAFTON unter anderem inZOI, Dinkum Mobile und Project ARC vorstellen. Das Unternehmen wird Hands-On-Demos und eine Vielzahl von Veranstaltungen und Programmen für Fans anbieten, die den Stand besuchen.

inZOI ist ein Lebenssimulationsspiel, das mit realistischer Grafik und detaillierter, tiefgehender Simulation besonders immersiv ist und beim Spielen unerwartete Situationen und verschiedene Lebensgeschichten schafft. Bei seiner ersten Präsentation auf der gamescom 2024 im vergangenen August erregte inZOI weltweit große Aufmerksamkeit und die Besucher standen mehr als fünf Stunden an, um das Spiel testen zu können.

Dinkum Mobile ist ein in Entwicklung befindliches Mobile-Spiel, das auf der IP des Open-World-Lebenssimulationsspiels Dinkum basiert, welches vom australischen Solo-Entwickler James Bendon entwickelt wurde. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 hat sich Dinkum über eine Million Mal verkauft.

Projekt ARC wird auf der G-STAR zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist ein Top-Down 5v5 PvP-Shooter, der ein frisches, taktisches Erlebnis durch einzigartige Charaktere und rasante, realistische Schusswechsel bietet.

Darüber hinaus werden Spiele, die im Rahmen von BETTER GROUND, dem Programm für soziale Verantwortung von KRAFTON, entwickelt wurden, vorgestellt. BETTER GROUND ist eine Initiative zur Talentförderung, bei der KRAFTON-Mitarbeiter Highschool-Schüler begleiten, die in die Spieleentwicklung einsteigen wollen.