KRAFTON: Neue Spiele und erweiterte Geschäftsschwerpunkte im Jahr 2022

KRAFTON, INC. meldet für 2021 einen Umsatz von 1,57 Milliarden US-Dollar – den höchsten in der Geschichte des Unternehmens.

KRAFTON, Inc., der in Südkorea ansässige Entwickler des Battle-Royale-Spiels PUBG: Battlegrounds, hat heute die vorläufigen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2021 bekannt gegeben.

Die wichtigsten Wachstumsfaktoren waren in diesem Jahr PUBG: Battlegrounds und PUBG Mobile. PUBG: Battlegrounds erzielte im vierten Quartal 2021 einen Umsatz von 96,1 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Jahr verzeichnete PUBG: Battlegrounds einen Umsatz von 333,6 Millionen US-Dollar.

Ende 2021 bereitete KRAFTON die Umstellung von PUBG: Battlegrounds auf Free-to-Play im Januar 2022 vor, um eine nachhaltige Live-Service-Struktur zu gewährleisten. Durch die Entwicklung verschiedener kostenpflichtiger Produkte im Spiel konnte der durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) von PUBG: Battlegrounds im Vergleich zu 2020 um mehr als das Vierfache erhöht werden. Dies trug wesentlich zum starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei.

PUBG Mobile verzeichnete im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,18 Milliarden US-Dollar und einen Umsatz von 253,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021. Damit ist PUBG: Mobile das umsatzstärkste Mobile Game. Die drei wichtigsten Faktoren, die zur Umsatzsteigerung im Jahr 2021 beitrugen, waren die gestiegenen Verkaufszahlen von PUBG Mobile, das Wachstum von Battlegrounds Mobile INDIA und die Veröffentlichung von New State Mobile.

KRAFTON gab neben den Ergebnissen bekannt, dass das Unternehmen seinen Fokus zukünftig auf die Stärkung seiner spielbezogenen Fähigkeiten und die Beschleunigung von neuen Unternehmenschancen im Jahr 2022 legen wird. Das Unternehmen will seinen Wettbewerbsvorteil durch den Ausbau seiner Game-Publishing-Kapazitäten und die Rationalisierung der Game-Operationen weiter festigen und gleichzeitig Spieler mit neuen Titeln ansprechen.

Ein neues Spiel mit dem Codenamen „Project M“ von Unknown Worlds, den Entwicklern der Subnautica-Serie, die KRAFTON 2021 übernommen hat, soll 2022 für den Early Access freigegeben werden. Bei „Project M“ handelt es sich um ein einzigartiges rundenbasiertes Strategiespiel, das in einer Sci-Fi-Welt spielt. The Callisto Protocol, ein Survival-Horrorspiel, das von den Striking Distance Studios entwickelt wurde, soll ebenfalls 2022 erscheinen. Darüber hinaus werden neue mobile Titel, darunter Road To Valor: Empires von Dreamotion und Defense Derby von RisingWings, auf den Markt kommen.

KRAFTON plant außerdem die Einführung eines neuen Produktionsprogramms mit dem Namen „The Potential“ und die aktive Erschließung neuer Geschäftsfelder wie Deep Learning, Web 3.0, NFT, VR und mehr. Speziell im Bereich Deep Learning entwickelt KRAFTON eine Plattform für audio-basierte nutzergenerierte Inhalte (User Generated Content, UGC), die textbasierte Sprach-KI nutzt.

Das Unternehmen wird zudem ein hochwertiges Metaverse mit einem Tool zur Erstellung von Inhalten aufbauen, das die Unreal Engine nutzt. KRAFTON hat obendrein eine Absichtserklärung mit NAVER Z und ZEPETO unterzeichnet, um ein neues Web 3.0- und Non-Fungible-Token-Projekt (NFT) zu entwickeln, das auf den Aufbau einer NFT-Metaverse-Plattform abzielt. Durch Partnerschaften wie diese möchte KRAFTON die NFT-basierte Kreativwirtschaft beleben und sich gleichzeitig auf die Entwicklung von Technologien konzentrieren, die durch die Zusammenarbeit mit starken Partnern zur Schaffung eines Create-to-Earn-Ökosystems (C2E) beitragen können.