KRAFTON: Übernahme ohne The Evil Within und Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks ging an Krafton über, doch zwei wichtige IPs fehlen – The Evil Within und Ghostwire: Tokyo.

Vor kurzem übernahm KRAFTON bei Tango Gameworks das Sagen und brachte KRAFTON somit die beliebte IP Hi-Fi Rush ein. Die Übernahme brachte KRAFTON jedoch lange nicht jede IP ein, wie sich nun herausstellt.

Gegenüber MP1st bestätigte KRAFTON, dass Hi-Fi Rush tatsächlich die einzige bislang vom Studio entwickelte IP ist, in deren Besitz man sich nun befinde. Die Rechte an sowohl The Evil Within als auch Ghostwire: Tokyo verbleiben bei Microsoft, unter dessen Fuchtel das japanische Studio zuletzt stand.

Während unklar bleibt, ob sich aus Ghostwire: Tokyo und The Evil Within noch etwas entwickelt, steht fest, dass sich weder KRAFTON noch Tango Gameworks für mögliche zukünftige Entwicklungen verantwortlich zeichnen werden.