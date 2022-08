KRAFTON: Unangekündigtes Spiel basiert auf Fantasy-Roman

KRAFTON, INC. beginnt mit der Entwicklung eines neuen Spiels basierend auf dem Fantasy-Roman „The Bird that drinks tears”.

KRAFTON, Inc. kündigte den Beginn der aktiven Entwicklung eines noch unbetitelten Spielprojekts an, welches auf dem beliebten koreanischen Fantasy-Roman The Bird That Drinks Tears basiert.

KRAFTON hat vor kurzem die offizielle Website des Spiels veröffentlicht und verstärkt weltweit seine Aktivitäten zur Rekrutierung von Top-Talenten, um seine ehrgeizige Vision zu verwirklichen. Auf der Website zum Projekt wurden Details zum Spiel, dessen Geschichte und einige Konzeptgrafiken enthüllt, um den visuellen Stil und den Ton des Projekts zu veranschaulichen.

The Bird That Drinks Tears ist eine Romanserie, die von Yeong-do Lee, dem Pionier des koreanischen Fantasy-Genres, geschrieben wurde. Lee gilt als einer der meistgelesenen Fantasy-Autoren Koreas, dessen Bücher sich millionenfach verkaufen. Gelobt werden vor allem die ausgefeilte Welt und ihre komplexen Charaktere.

Wie ursprünglich bereits 2021 angekündigt, hat KRAFTON Hollywood-Talent und Konzeptkünstler Iain McCaig angeheuert, um Lees Roman zum Leben zu erwecken. McCaig ist ein renommierter Konzeptkünstler, der nicht nur an vielen Blockbuster-Filmen wie The Avengers, Harry Potter und Terminator beteiligt war, sondern auch an frühen Charaktervisualisierungen für Star Wars-Figuren mitwirkte. Seine kreative Arbeit wird als Grundlage für den visuellen Stil des Projekts dienen.

Mit dem Veröffentlichen der offiziellen Website wurden auch neue Konzeptzeichnungen der wichtigsten Charaktere und Umgebungen des Spiels enthüllt. Fans von The Bird That Drinks Tears werden einzigartige Interpretationen der vier verschiedenen Völker des Romans erkennen, darunter Menschen, Rekkon, Tokebi und Nhaga.

Um die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten, sucht KRAFTON welweit intensiv nach den führenden Entwicklern, um das Projekt zu verwirklichen. Interessierte, die mehr über The Bird That Drinks Tears erfahren und sich an dem Projekt beteiligen möchten, können sich auf https://unannouncedproject.krafton.com/ informieren.