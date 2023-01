Krampus Kills: Home Alone meets Doom-Schreckensfest

In drei neuen Gameplay-Videos könnt ihr euch Spielszenen aus dem Horror-Shooter Krampus Kills auf der Xbox Series X anschauen.

In Krampus Kills spielt ihr den kleinen jungen Finley der an Heiligabend geduldig auf den Weihnachtsmann wartet, doch statt den Weihnachtsmann zu sehen, erwartet euch eine böse Überraschung, denn der Dämon Krampus taucht auf, der euch in die Finger bekommen will.

Löst herausfordernde Rätsel und erfahrt, was es mit dem Mythos von Krampus auf sich hat. Mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen und einer Krampus-KI, die sehr aggressiv ist, wartet auf euch eine große Herausforderung. Zu der Hauptstory gibt es noch zwei Minispiele, diese sind Survival und Hide & Seek, die ihr euch ebenfalls weiter unten anschauen könnt.

Krampus Kills | Gameplay Home & Water Works

Krampus Kills | Hospital

Krampus Kills | Gameplay Hide & Seek

Krampus Kills erhaltet ihr für 14,99 Euro im Microsoft Store.