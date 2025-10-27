Kristala: Furchterregende Gefahren lauern in Ailur

Entdeckt die furchterregenden Gefahren, die in Ailur lauern, im neuen Entwicklertagebuch zu Kristala.

Astral Clocktowers hat den neuesten Teil der Entwicklertagebuch-Reihe zu Kristala veröffentlicht.

Der Fluch, der Ailur heimsucht, hat nicht nur das Land selbst verdorben, sondern auch die Tierwelt mutieren lassen und einst friedliche Kreaturen in grauenhafte Alpträume verwandelt.

In diesem Entwicklertagebuch erfahrt ihr, welche drei Haupttypen von Feinden euch erwarten: die Kotakaya, die verfluchten Monster und die Kristal Guardians.

Die Kotakaya und die verfluchten Monster waren nicht von Anfang an rachsüchtig, sondern haben sich durch verschiedene äußere Einflüsse von friedlichen zu bösartigen Wesen entwickelt.

Nachdem den Kota die Magie der Anagativa verwehrt wurde, haben sie sich der Technologie und Wissenschaft zugewandt und sich in eine Steampunk-inspirierte Armee verwandelt, die sich in zwei unterschiedliche Fraktionen aufteilt: die friedlichen Hemani und die militanten Anhänger des verrückten Königs Edam.

Die Kota sind nicht die einzigen bösartigen Kreaturen, die deinen Untergang planen – auch die Verfluchten streifen durch Ailur. Diese unberechenbaren Feinde, die aus durch den Fluch verstümmelten Wildtieren bestehen, werden euch sicher einen harten Kampf liefern.

Die Kristallwächter sind zwar nicht bösartig, geben aber nicht so schnell auf. Jeder Splitterwächter ist eine physische Manifestation der Magie seines Clans und soll die Fähigkeiten des Spielers während der Raksaka-Prüfung auf die Probe stellen. Diese jenseitigen Richter werden deine magischen Fähigkeiten und deine körperliche Leistungsfähigkeit testen.