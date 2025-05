Kulebra and the Souls of Limbo: Interview mit den Entwicklern zum Xbox Game Pass-Spiel

Autor:, in / Kulebra and the Souls of Limbo

Lest hier unser Interview mit den Entwickler-Brüdern von Kulebra and the Souls of Limbo.

Kulebra and the Souls of Limbo ist ein Papercraft-Abenteuerspiel, in dem ihr vielen guten – und auch weniger guten – Seelen im Limbus begegnet. Dieser Ort ist ein Zwischenreich, in dem Seelen mit tiefen Reuegefühlen dazu verdammt sind, denselben Tag in einer endlosen Schleife zu durchleben.

Setzt euren Verstand und euer Gespür ein, um Hinweise von den Bewohnern zu sammeln und Gegenstände zu finden, mit denen ihr Hindernisse nach und nach überwinden könnt.

Ihr schlüpft in die Rolle von Kulebra – einer toten Schlange mit einem goldenen Herzen –, die im Limbus erwacht. Mit nichts weiter als den rätselhaften Worten einer alten Dame macht sich Kulebra auf die Suche nach seinem Sinn – und versucht dabei, sein Licht mit den anderen Seelen zu teilen und ihnen zu helfen.

Kulebra and the Souls of Limbo erscheint am 16. Mai im Xbox Game Pass. Vor dem Launch des Spiels gaben die Entwickler von Galla Games ein exklusives XboxDynasty-Interview.

Sie sind ein kleines, aber starkes Team, bestehend aus den zwei Brüdern Pavel Lara (Visueller Künstler) und Paulo Lara (Programmierer), die aus der Dominikanischen Republik in die Vereinigten Staaten gezogen sind, um ihren Traum zu verfolgen, Videospiele zu entwickeln.

Eure Reise begann in der Dominikanischen Republik – was hat euch dazu bewegt, in die USA zu ziehen und Galla Games zu gründen?

Nun, der Umzug in die Vereinigten Staaten war eher eine günstige Gelegenheit als ein geplanter Schritt, da wir unsere Projekte bereits damals in der Dominikanischen Republik vorantrieben. Aber der Schritt in die USA bot einige Vorteile, wie etwa einen entwickelten Videospielmarkt und die Möglichkeit, an Schulen zu studieren, die auf Videospielentwicklung spezialisiert sind.

Ein solches Studium wurde jedoch aufgrund unseres Budgets nie Realität – es war deutlich teurer, als wir erwartet hatten. Also beschlossen wir, uns stattdessen voll auf unser eigenes Studio zu konzentrieren. Seitdem war es ein ziemlich organischer Prozess. Wir hatten keine großen Pläne für die USA – nur die Idee, uns weiterzuentwickeln, egal wo wir landen.

Um ehrlich zu sein: Die USA bieten für ein Indie-Studio nur wenige Vorteile, wenn man die laufenden Kosten betrachtet. Dennoch gibt es hier Chancen, die man anderswo vielleicht nicht findet. Jeder Ort hat seine Stärken – man muss nur wissen, wie man sie nutzt.

Welche kulturellen Einflüsse aus eurer Heimat finden sich in euren Spielen wieder – sei es visuell, musikalisch oder thematisch?

Ich würde sagen, das Visuelle ist der größte kulturelle Einfluss, was die dominikanische Kultur angeht – auch wenn es auf den ersten Blick nicht sofort auffällt.

Zum Beispiel ist die Stadt „Plaza“ stark von den Altos de Chavón inspiriert – dem Ort, an dem ich (Paulo Lara) in der Dominikanischen Republik Illustration studiert habe. Es gibt viele tropische Elemente und architektonische Details, die den Altos de Chavón ähneln. Aber der Spieler wird das wahrscheinlich nie bewusst bemerken.

Ein weiterer subtiler Einfluss ist, dass unser Hauptcharakter Kulebra eine ganz besondere Kopfform hat – stark inspiriert vom „Diablo Cojuelo“, einer Figur, die häufig beim dominikanischen Karneval zu sehen ist.

Ich glaube aber auch, dass es unsichtbare Einflüsse gibt, die selbst wir nicht vollständig wahrnehmen können. Es gibt viele kleine Details in der Spielkunst, die relativ offensichtlich sind – aber die sollen die Spieler selbst entdecken!

Gab es bestimmte Spiele oder Entwickler, die euch in eurer Laufbahn besonders geprägt haben?

Wie ich immer gern erwähne, ist The Legend of Zelda: Majora’s Mask der mit Abstand größte Einfluss auf unser Spiel – und gleichzeitig mein (Paulo Lara) absolutes Lieblingsspiel.

Was Entwickler betrifft, so sind wir mit Nintendo-Spielen aufgewachsen, insbesondere aus der N64- und GameCube-Ära. Kein Wunder also, dass Spiele wie Zelda, Mario, Star Fox und viele weitere unser Entwicklerprofil geprägt haben. Ein weiterer großer Einfluss ist Capcom – Spiele wie die Mega Man-Reihe oder Resident Evil haben einen bedeutenden Teil unserer Spielerfahrung ausgemacht.

Auch Titel wie Professor Layton, Night in the Woods, Ace Attorney und sogar MediEvil haben ihren Beitrag geleistet.

Was ist die Kernbotschaft eures aktuellen Spiels – und warum war es euch wichtig, ein Spiel über Empathie zu machen?

Wir finden, die Welt kann immer ein bisschen mehr Empathie gebrauchen.

Und wir möchten mit dem Irrglauben aufräumen, dass Empathie ein Zeichen von Schwäche ist – denn es erfordert viel Stärke, menschlich zu bleiben in einer Welt, die das oft nicht einfach macht.

Ich persönlich glaube, dass die größten Taten von Heldentum und Stärke aus einer tiefen Empathie heraus entstehen. Und trotz der Opfer, die damit manchmal einhergehen, glauben wir, dass es sich am Ende lohnt.

Wie habt ihr die Balance gefunden zwischen Gameplay und der emotionalen Tiefe der Geschichte?

Es ist immer schwierig, Gameplay und Storytelling auszubalancieren – wenn man zu sehr auf die Erzählung setzt, fühlt sich das Spiel schnell wie ein Film mit ein paar interaktiven Szenen an. Aber wenn man das Gameplay zu stark betont, verliert man leicht die erzählerische Tiefe.

Ich denke, wir bewegen uns irgendwo dazwischen – mit einer leichten Tendenz zur Erzählung. Wir haben kein Problem damit, ein wenig „Suspension of Disbelief“ (die Bereitschaft, Unglaubwürdiges zu akzeptieren) einzusetzen und eine etwas schräge Erzählweise zu nutzen, um beide Elemente zu vereinen.

Als Spieldesigner haben wir ein gewisses Maß an Toleranz für sogenannte ludonarrative Dissonanz – das wird oft als Fehler gesehen, aber für mich fühlt es sich manchmal wie ein besonderer Geschmack an, den man mit der Zeit schätzen lernt, hehe.

Kulebra hat eine einzigartige Papercraft-Optik – wie seid ihr auf diesen Stil gekommen und welche technischen Herausforderungen gab es dabei?

Der Kunststil und die technischen Herausforderungen haben gemeinsam das Fundament für die visuelle Gestaltung des Spiels gelegt.

Wir wollten ein möglichst greifbares Erlebnis schaffen, in dem die Spieler mit ihrer Umgebung interagieren können. Aber unser Budget und die Zeit waren stark begrenzt. Deshalb entschieden wir uns für einfache, aber markante Charaktere und Umgebungen – mit „Low Poly“-Modellen, um papierartige Karten zu simulieren, und 2D-Charakteren, um die aufwändige Modellierung und Animation in 3D zu vermeiden.

Unser Spiel war von Anfang an stark erzählungsfokussiert, also entschieden wir uns für einen Pop-up-Buch-Stil, der es uns ermöglicht, detaillierte Charaktere mit relativ geringem Aufwand zu gestalten. Die Animationen wurden bewusst einfach gehalten, damit wir mehr Zeit in die Darstellung der Charaktere investieren konnten.

Wie sieht eure Zusammenarbeit als Brüder aus – teilt ihr Aufgaben strikt auf oder verschwimmen die Rollen manchmal?

Einige Aufgaben überschneiden sich auf jeden Fall. Obwohl ich (Paulo Lara) der Hauptautor bin, hilft mir mein Bruder Pavel Lara (Programmierer) bei technischen Aspekten, z. B. bei Beschreibungen, Befehlen oder möglichen alternativen Ausgängen im Text.

Auch bei der Grafik übernimmt Pavel viele Aufgaben – er kümmert sich um Licht, Shader und andere künstlerische Elemente, die Programmierkenntnisse erfordern. Ich gebe dabei oft nur minimale Anweisungen.

Meine Beiträge zum Gameplay-Design (Pavels Bereich) sind meist gering. Ich helfe in der frühen Phase, aber sobald die Grundlagen stehen, kann ich wenig zur Weiterentwicklung beitragen.

Andere Aufgaben sind klar verteilt – zum Beispiel Programmieren: Ich (Paulo) kann überhaupt nicht coden. Das ist ganz Pavels Bereich.

Insgesamt ist es ein sehr organischer Prozess, und mit nur zwei Personen im Team können wir Ideen sehr schnell umsetzen. Vielleicht sind wir mittlerweile auch einfach zu sehr an diese Arbeitsweise gewöhnt!

Was bedeutet es für euch, als Indie-Team mit begrenzten Ressourcen ein emotional wirkungsvolles Spiel zu schaffen?

Ich würde sagen, die Begrenzungen machen es manchmal sogar leichter. Wir haben ein klares Ziel – und es geht nur noch darum, es mit den vorhandenen Mitteln umzusetzen.

Es macht großen Spaß, kreative Lösungen für solche Herausforderungen zu finden – auf viele Arten.

Wir haben nicht das Ziel, riesige AAA-Titel zu entwickeln. Unabhängig vom Budget möchten wir unsere Ideen lieber klein, aber inhaltlich dicht halten.

Gab es einen Moment in der Entwicklung, der euch besonders emotional berührt oder euch motiviert hat, weiterzumachen?

Ich kann mich nicht an einen ganz bestimmten Moment erinnern – aber es gibt viele kleine Situationen, die uns daran erinnern, warum wir das machen. Manchmal ist es eine Nachricht von einem Spieler, ein Versprechen, oder einfach eine gute Tat.

Während der Entwicklung haben uns viele Dinge geprägt – gute und schlechte. Diese Erfahrungen verändern, wie wir als Menschen weitermachen. Und wenn wir Herausforderungen begegnen, versuchen wir, daran zu wachsen und unser Bestes zu geben.

Was hofft ihr, wie Spieler sich fühlen, wenn sie das Spiel beendet haben?

Unsere zentrale Botschaft dreht sich um Empathie und ihre unglaubliche Kraft. Wir hoffen, die Spieler dazu zu inspirieren, sich selbst zu reflektieren – und die Schönheit darin zu sehen, anderen zu helfen und mit ihnen in Verbindung zu treten.

Und auch wenn damit manchmal Opfer verbunden sind, möchten wir zeigen, dass es sich trotzdem lohnt.