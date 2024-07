Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Actiongeladene Demo veröffentlicht

Capcom hat eine Demo zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess veröffentlicht, die ihr auch ab sofort herunterladen könnt.

Capcom hat beim vergangenen Capcom Next Showcase 2024 bekannt gegeben, dass ab sofort eine Demo für das Spiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erhältlich ist.

Die Xbox Demo könnt ihr euch einfach über den folgenden Link sichern:

Mit der RE ENGINE zum Leben erweckt, wird Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ab dem 19. Juli im Xbox Game Pass für Konsole und PC enthalten sein, sowie für Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5 und Steam verfügbar sein.