Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Capcoms Erwartungen nicht erfüllt

Das Action-Strategiespiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess konnte die Verkaufsziele von Capcom nicht erreichen.

Am 19. Juli veröffentlichte Capcom das Action-Strategiespiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass.

In einem Q&A mit seinen Aktionären erklärte das japanische Unternehmen jetzt, dass Kunitsu-Gami: Path of the Goddess trotz positiver Kritiken die Verkaufsziele nicht erreichen konnte.

Als Gründe für den Misserfolg hat Capcom unzureichendes Marketing und mangelnde Aufmerksamkeit vor der Veröffentlichung ausgemacht. Dazu, wie sich die Game Pass-Veröffentlichung direkt zum Start auf die Verkaufszahlen auswirkte, gibt es keine Angaben.

Capcom glaubt allerdings weiter an seine neue IP und möchte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess auch zukünftig bewerben, um die Verkaufsziele möglicherweise doch noch zu erreichen.