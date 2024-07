Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Grafikvergleich zwischen PlayStation und Xbox

Image: ©CAPCOM CO.

Und noch ein Grafikvergleich! Diesmal stellt sich Kunitsu-Gami: Path of the Goddess der Prüfstelle auf Xbox und PlayStation.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist bereits erhältlich und kann sogar fleißig im Xbox Game Pass gespielt werden.

Falls ihr euch dafür interessiert, welche Konsole besser abschneidet und wo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess besonders überzeugt, dann schaut euch das folgende Video weiter unten an.

Die Auflösung des Spiels liegt bei der PlayStation 5 und Xbox Serie X bei einer nativen Auflösung von 4K mit 2160p im Qualitätsmodus und dynamischen 4K im Leistungsmodus.

Die Xbox Serie S kommt mit nativen 1440p im Qualitätsmodus und dynamischen 1440p im Leistungsmodus daher.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess setzt im Qualitätsmodus auf eine Framerate von 60fps, wobei die PlayStation 5 durchschnittlich nur 50fps und die Xbox Series X mit 55fps durchschnittlich mehr erreicht. Die Xbox Series S erreicht im Schnitt 50fps. Der Performance-Modus bietet bei allen drei Konsolen satte 60fps.

Im Grafikvergleich von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zwischen Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC gibt es alle weiteren Details für die persönliche Goldwaage zu sehen: