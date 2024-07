Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Japanische Theater-Aufführung zeigt die Geschichte

Außergewöhnliche, kostenlose japanische Theater-Aufführung zeigt die Geschichte von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Capcom startet heute eine kostenlose digitale Theater-Aufführung, die in Zusammenarbeit mit Japans National Bunraku Theater für das kommende Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, ab Freitag, den 19. Juli für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam erhältlich, entstanden ist.

Bunraku ist eine kollaborative Kunstform, die narratives Rezitieren, Musik und Puppenspiel vereint. Meister-Marionettenspieler Kiritake Kanjuro führt hier das neue Stück “Zeremonie der Göttlichkeit: Das Schicksal der Maid” auf, das als Vorgeschichte für Capcoms neueste Marke fungiert.

Das National Bunraku Theatre präsentiert verschiedene traditionelle japanische Aufführungen, ist in Osaka beheimatet und feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum.

Um Soh und die Maid, die beiden Protagonisten in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, darzustellen, wurden spezielle Marionetten entworfen, unter Einsatz traditioneller Techniken der Bunraku-Künstler. Zuschauer*innen dürfen sich darauf freuen, den Soh- und Yoshiro-Marionetten dabei zuzuschauen, wenn sie unter Anleitung von Kiritake Kanjuro vor einem mit modernster Technik entwickelten Bühnenbild ihr exzentrisches Drama aus dem Spiel darbieten und so eine ganz neue Bunraku-Erfahrung bieten, die Tradition und Moderne vereint.