Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Kostenlose Okami-Inhalte angekündigt

Alle Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Spieler erhalten kostenlose Okami Kollaborationsinhalte.

Um die Veröffentlichung der kostenlosen Demo zu feiern, hat Kunitsu-Gami: Path of the Goddess eine besondere Zusammenarbeit mit dem Capcom-Klassiker Okami aus dem Jahr 2006 und eine besondere Herausforderung!

Heute haben die Spieler die Herausforderung zur Zusammenarbeit erfolgreich abgeschlossen und kostenlose Okami-Geschenke im Spiel freigeschaltet, die bei der Veröffentlichung auf allen verfügbaren Plattformen heruntergeladen werden können.

Zusätzlich wurde der offizielle Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, gesungen von der beliebten japanischen Sängerin und Songwriterin ermhoi, zusammen mit einem neuen Trailer veröffentlicht. Den Trailer, der noch mehr der exzentrischen Schönheiten des Spiels zeigt, haben wir euch bereits heute Morgen vorgestellt.

Die Zusammenarbeit von Okami und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bescherte den Spielern exklusive Inhalte, darunter das Amaterasu-Kostüm und die Waffe für Soh sowie das Waka-Kostüm für Yoshiro, und einen speziellen Okami-Collab-Soundtrack für das Spiel.

Gemeinsam konnten die Spieler die Herausforderung, 1 Milliarde Kristalle zu sammeln und 15 versteckte Glückshandschuhe in der Kunitsu-Gami: Path of the Goddess-Demo zu finden, erfolgreich abschließen. Die Demo ist weiterhin für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 4|5 und Steam verfügbar.

Der Titelsong des Spiels, „Kunitsu-Gami“, komponiert von Chikara Aoshima und gesungen von ermhoi, vereint die Themen des Spiels wie Masken, Verunreinigungen, Geister und Sünden, die die Welt von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess widerspiegeln.

Dieser offizielle Titelsong wurde mit dem Gefühl eines Kinderliedes geschaffen, das im Spieluniversum angesiedelt ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Die sorgfältig ausgearbeiteten rhythmischen Muster, das Tempo, der Klang und das Arrangement werden im Laufe des Liedes immer rauer. Der Komponist Chikara Aoshima komponierte auch die gesamte Musik in Capcoms 2019er-Hit Shinsekai: Into the Depths.

Singer-Songwriter ermhoi sagte: „Die Geschichte von ‚Kunitsu-Gami: Path of the Goddess‘ ist eine Geschichte über den Kampf gegen Verunreinigungen, Unsicherheit und Angst. Ich hoffe, dass dieser Song wie ein Talisman für euch in einem solchen Kampf sein wird. Bitte genießen Sie die nostalgische Melodie von Chikara Aoshima.“

Komponist/Schlagzeuger Chikara Aoshima sagte: „Wir haben ein Lied geschaffen, das sich an traditionellen japanischen Kinderliedern und Kinderreimen orientiert und das von ermhoi, die eine zerbrechliche, aber fantastische Stimme hat, passend gesungen wurde. Wir hoffen, dass man mit dieser Musik über das Chaos dieser Welt nachdenken kann.“

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheint am Freitag, 19. Juli, als „Day One“ im Xbox Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One sowie für Windows-PC, Steam und PlayStation 4|5.