Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Kostenloser DLC feiert 500.000 Spieler

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erreicht 500.000 Spieler und feiert den Meilenstein mit kostenlosem DLC und spannender Video-Serie.

Seit seinem Start am 19. Juli hat Capcoms neue IP Kunitsu-Gami: Path of the Goddess über 500.000 Spieler in seinen Bann gezogen! Um diesen Meilenstein zu feiern, freuen wir uns, ein besonderes Geschenk anbieten zu können: ein kostenloses DLC-Set mit drei bezaubernden Mazo-Talismanen, darunter einer aus einer Zusammenarbeit mit Okami:

Mazo-Talisman: Jubilee: Legt diesen Talisman an und seht zu, wie die Dorfbewohner in der Nähe von Soh in einen Freudentanz ausbrechen.

Mazo-Talisman: Tanzender Kranich:Verwandelt Sohs normale Angriffe in einen hypnotisierenden Tanz, der von einem Feuerwerk begleitet wird.

Mazo-Talisman: Amaterasu: Mit diesem Talisman blühen auf der Reise leuchtende Blumen unter Sohs Füßen.

Zusätzlich zu diesen einzigartigen Mazo-Talisman-Geschenken ist jetzt ein Titel-Update für alle Spieler verfügbar, dass eine neue Sortierfunktion für den Mazo-Talisman-Ausrüstungsbildschirm sowie kleinere Fehlerbehebungen enthält.

Taucht noch tiefer in die Magie von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ein mit einer neuen Behind-the-Scenes-Serie. Sie enthüllt den kreativen Prozess hinter dem Spiel und zeigt, wie Fotografie, 3D-Miniaturmodelle, digitale Effekte und mehr die einzigartige Welt des Spiels zum Leben erweckt haben.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ab sofort zusammen mit einer kostenlosen Demo über Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 4|5 und Steam erhältlich.