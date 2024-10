Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Neues Behind-the-Scenes-Video und Sale

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist jetzt im Sale mit dem Release eines neuen Behind-the-Scenes Videos.

Zum ersten Mal überhaupt ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess für Xbox, PlayStation, Windows und Steam im Angebot. Dieses zeitlich begrenzte Angebot lädt die Spielenden dazu ein, eine wunderschön gestaltete Welt zu erleben, die sowohl Action als auch Strategie vereint und gleichzeitig die reichen Traditionen japanischer Kunstfertigkeit zelebriert.

Die vierte Episode der Videoreihe „Making of Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ ist jetzt auch auf dem offiziellen Capcom YouTube-Kanal verfügbar Diese Folge befasst sich mit den faszinierenden Überschneidungen zwischen der Herstellung japanischer Süßigkeiten und der Entwicklung von Spielen.

Mit Tsuruya Yoshinobu, einem bekannten Konditor aus Kyoto mit einer über 200-jährigen Geschichte, bietet dieses Video einen Einblick in die Kunstfertigkeit hinter den traditionellen Süßigkeiten, die im Spiel durch 3D-Scannen zum Leben erweckt wurden.

Erforscht die Verbindung zwischen der Herstellung von Süßigkeiten und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, wie sie durch die Hingabe und Handwerkskunst in beiden Welten gezeigt wird, und wie die akribische Kunst der Wagashi-Herstellung die Designphilosophie hinter Kunitsu-Gami: Path of the Goddess beeinflusst.