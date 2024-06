Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Null-Runde zur Making of-Reihe

Am 19. Juli 2024 erscheint Kunitsu-Gami: Path of the Goddess für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC sowie über den Xbox Game Pass. Bevor es soweit ist, nimmt euch Capcom mit einer neuen Videoreihe mit hinter die Kulissen.

Folge 0 der Making-of-Reihe dient als Teaser und vermittelt ohne viel Gequatsche schon einmal unglaublich spannende Eindrücke von der Entstehung des Spiels. So seht ihr bereits, wie viel Arbeit in Kostüme, Modelle und die Generierung von Soundeffekten gesteckt wurde und vieles mehr.