Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Spielzeit mit laut Entwickler mit Vollpreistitel vergleichbar

Die Spielzeit von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sei laut dem Entwickler mit einem Vollpreistitel vergleichbar.

Angaben über die Spielzeit von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess machte Yoshiaki Hirabayashi in einem Interview.

Der Produzent des Action-Strategiespiels sagte gegenüber Automaton Media, dass es hinsichtlich der Spielzeit mit einem Vollpreistitel vergleichbar sei. Für die Hauptstory benötige man nicht weniger als 20 Stunden.

„Es wird nicht weniger als 20 Stunden dauern, nur um die Geschichte zu beenden. Dann gibt es natürlich auch noch Missionen und Herausforderungen, die man nach Abschluss der Story erledigen kann, also denke ich, dass der Umfang des Spiels mit dem eines Vollpreistitels vergleichbar ist“, so Yoshiaki.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird am 19. Juli für Xbox Series X|S erscheinen und an diesem Tag auch im Xbox Game Pass abrufbar sein. Wer nicht so lange warten möchte, kann eine Demo herunterladen.