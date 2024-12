Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Update und Bundle mit Okami HD

Image: ©CAPCOM CO.

Bereitet euch auf eine Audienz bei den Göttern vor mit dem Okami und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Bundle.

Zur Feier des neu angekündigten Okami Sequel Projekts, das bei den Game Awards 2024 enthüllt wurde, hat Capcom ein spezielles Bundle angekündigt, das Okami HD und das bei den Game Awards 2024 für das beste Sim/Strategiespiel nominierte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess enthält.

Das Okami+Kunitsu-Gami Bundle ist auf Steam, Windows, Xbox Series X|S und Xbox One, sowie PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.

Spielende können nicht nur die einzigartige japanische Art Direction und die lebendigen Charaktere und Welten genießen, die diese beiden Titel mit sich bringen, da dieses Bundle auch für eine begrenzte Zeit zum Launch vergünstigt erhältlich sein wird.

Capcom veröffentlichte außerdem ein neues Titel-Update für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, das eine Reihe von neuen Elementen in das Spiel einführt.

Zu den Updates des Spiels gehören zusätzliche Speedrun-Missionen für mehrere Bosskämpfe, neue Mazo-Talismane, die nach Abschluss der Speedrun-Missionen belohnt werden, und detaillierte Ergebnisinformationen zur Verfolgung des Fortschritts durch New Game+.

Außerdem wurden eine Reihe von Anzeigeoptionen und Kamerakonfigurationen hinzugefügt sowie eine Reihe von bekannten Problemen behoben. Das Titel-Update ist kostenlos und ab sofort für alle Spielenden verfügbar.