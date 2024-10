Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Weg für ein neues Spielerlebnis

Es gibt Neuigkeiten zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – sowohl inhaltlich in Form verschiedener Updates, als auch darüber hinaus, mit neuen Behind the Scenes-Videos.

Ab heute werden in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcoms neuester Genre-übergreifender IP, die am 19. Juli veröffentlicht wurde, drei neue Updates für Gameplay und digitale Inhalte, darunter:

Völlig neue Quality-of-Life-Features, die jeden Spieldurchlauf verbessern und erweitern

Offizielle Veröffentlichung des eindringlichen Original-Soundtracks des Spiels

Einblicke in die Entstehung des Spiels mit zwei neuen Beiträgen zur Behind-the-Scenes-Videoreihe

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ab sofort zusammen mit einer kostenlosen Demo über Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam erhältlich.

Neue Gameplay-Verbesserungen

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess verbessert und erweitert das Gameplay mit 15 neuen Features und Verbesserungen, die dem Spiel auf allen Plattformen hinzugefügt wurden, darunter:

Dorfbewohner können nun mehrere Stufen auf einmal aufgewertet werden

Die Vielfalt der Katzen und Hunde in den Basen wurde erhöht

Okami-Musikstücke wurden hinzugefügt

Option zur Änderung von Yoshiros Pose im Fotomodus hinzugefügt

Und noch viel mehr!

Lest die vollständigen Patch-Notes hier.

Der heiß ersehnte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Original Soundtrack ist jetzt bei Apple Music, Spotify und Amazon Music erhältlich. Das Album enthält 53 einzigartige Lieder im japanischen Stil, viele davon komponiert vom beliebten japanischen Komponisten Chikara Aoshima und arrangiert von renommierten Arrangeuren.

Jeder Song lässt Spielende tiefer in das unheimliche Universum von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess eintauchen durch den Einsatz einer analogen Audioverarbeitungsmethode und der Dynamic Processing System-Technologie.

Bereitet euch auf einen einzigartigen Einblick in die praktische Entwicklung der Charaktere und der Musik von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mit zwei neuen Behind the Scenes Mini-Dokumentationen auf YouTube (“Characters”, “Music”).

Das „Characters“-Video führt uns direkt in das Entwicklungsstudio, um zu sehen, wie die in-gameKostüme und einzigartigen Bewegungen der gegnerischen Verdammten in der Realität entstanden sind und wie der traditionelle japanische Tanz der reinigenden Kagura durch Motion Capture aufgenommen wurde.

Hört euch die Interviews mit Scene Supervisor Saori Izawa, Motion Actor Tsugumi Mugino und Costume Creator Emi Uchino an, um noch mehr direkt von den Entwicklern zu erfahren!

Das „Musik“-Video zeigt die tatsächliche Aufführung und Aufnahme der Musik des Spiels in Berlin, sowie Interviews mit dem Entwicklungsteam, dem Komponisten Chikara Aoshima und der Sängerin/Songwriterin des Titelsongs ermhoi!

Und vergesst nicht, euch das erste Behind the Scenes Video – „Setting“ – anzusehen, um alles über die Entstehung der wunderschönen und bedrohlichen Welt von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu erfahren.