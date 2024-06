Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Xbox Game Pass-Spiel erhält Release-Termin

Das Action-Strategiespiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird im Juli für Xbox-Konsolen, inklusive dem Xbox Game Pass erscheinen.

Während des Summer Game Fest 2024 Showcase wurden die Zuschauer eingeladen, tiefer in die Welt von Kunitsu-Gami Path of the Goddess einzutauchen. Gezeigt wurde mit einer Weltpremiere brandneues Gameplay und die Enthüllung Veröffentlichungsdatums am 19. Juli 2024.

Zusätzliche wurden Xbox One und PlayStation 4 als weitere Plattformen neben den bekannten Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam verkündet.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird an diesem Tag auch im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud spielbar sein.

In diesem einzigartigen, japanisch inspirierten und visuell fesselnden Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Soh, der mit geretteten Dorfbewohnern und der Jungfrau Yoshiro zusammenarbeitet, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, indem er kluge strategische Entscheidungen trifft und geschickte Tanzschwert-Aktionen einsetzt.

Tagsüber erkundet ihr das Dorf und beseitigt die Verunreinigung, indem ihr die Dorfbewohner rettet und ihnen klugerweise Rollen und Positionen zuweist, damit sie nachts die Seethe angreifen können. In der Nacht kämpfen die Dorfbewohner an der Seite von Soh, um Yoshiro vor dem Schwarm der Seethe zu schützen.

Der Trailer zeigte den Geisterzustand und das neue Gameplay mit einem Festering Seethe. Wenn Sohs Lebenspunkte zur Neige gehen, tritt er in einen Geisterzustand ein, in dem der Spieler nicht kämpfen kann, sondern nur den Dorfbewohnern Befehle geben kann, um Yoshiro zu schützen.

Der Verfaulende Seethe ruft Schwärme von Seethe herbei, sodass die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern eine Notwendigkeit ist.

In beiden Situationen können die Spieler die intensive Verschmelzung von Action und Strategie erleben.

Stellt euch dem furchterregenden Eiternden Seethe, säubert das Dorf von seiner Verunreinigung und bringt den Frieden in den Berg zurück.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorbestellen – 49,99 Euro

Wer das Spiel vorbestellt, erhält exklusive Ingame-Gegenstände, darunter die Mazo-Talismane „Gehender Korb“ und „Astralprojektion“, mit denen Soh ausgestattet werden kann, sowie ein digitales Mini-Artbook mit noch nie zuvor gezeigten Konzeptzeichnungen, die für das Spiel erstellt wurden.