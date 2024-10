Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Zwei neue Making-of-Videos lassen tiefer blicken

Capcom hat zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gleich zwei neue Making-of-Videos veröffentlicht.

Falls ihr einen tieferen Blick in die Entstehung von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess riskieren möchtet, dann bietet euch Capcom heute gleich zwei neue Making-of-Videos an.

Im ersten Video geht es um die Entstehung der Charaktere:

Das zweite Video präsentiert die Musik:

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist seit dem 19. Juli 2024 erhältlich.