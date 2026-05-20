Kusan: City of Wolves: Neon, Chaos und Hardcore-Action

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Image: PQube Limited

Kusan: City of Wolves bringt stylische Top-Down-Action im Juli 2026.

Für Kusan: City of Wolves ist ein offizieller Release-Termin bestätigt worden. Der Titel erscheint am 30. Juli 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das Spiel spielt in der neonbeleuchteten Unterwelt der Stadt Kusan, in der Spieler in die Rolle von Jin schlüpfen, einem ehemaligen Soldaten, der als Söldner arbeitet. Sein Auftrag führt ihn in eine Verschwörung rund um ein junges Mädchen, in dessen Körper eine atomare Waffe implantiert wurde.

Das Gameplay setzt auf schnelle, präzise Top-Down-Action mit Fokus auf Timing, Ausweichmanöver, Parieren und Kombos. Kämpfe finden in kompakten Arenen statt, in denen offensive Spielweisen besonders belohnt werden.

Neben intensiven Gefechten bietet der Titel über 54 handgefertigte Level, Bosskämpfe mit komplexen Angriffsmustern sowie ein tiefes Upgrade-System für Waffen und Fähigkeiten. Unterstützt wird das Ganze von einem treibenden Soundtrack und einer düsteren Graphic-Novel-Erzählweise.

Loptimist steuert den Soundtrack bei und unterstreicht damit die stilistische Ausrichtung des Spiels zwischen Neo-Noir-Atmosphäre und Action-Inszenierung.

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9 Kommentare Added

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  2. Drakeline6 216735 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.05.2026 - 07:46 Uhr

    Bin eigentlich kein Fan solcher Spiele, aber irgendwie hat das was 😀
    Die Action stimmt schonmal.

    0
  5. Chicko90 39175 XP Bobby Car Rennfahrer | 20.05.2026 - 08:42 Uhr

    würde sowas nichtmals für Geld spielen xD was ein Müll

    aber naja, jedem seins 🙂

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