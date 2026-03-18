Kusan: City of Wolves: Xbox-Demo liefert schnelle Action und harte Kämpfe

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Image: PQube Limited

Kusan: City of Wolves Demo bringt Hardcore-Action auf Xbox One und Xbox Series X|S.

Kusan: City of Wolves ist ein Hardcore-Top-Down-Shooter, der in einer brutalen urbanen Dschungelwelt spielt, beherrscht von Feuergefechten und Korruption.

Die Demo bietet einen fokussierten Einblick ins Spiel: rasante, gnadenlose Kämpfe, bei denen ein einziger Fehler den Tod bedeuten kann. Spieler können scharfes Gunplay meistern, Bewegungen perfektionieren, Combos mit Quantum Knife und War Hand kombinieren und die Umgebung zerstören, um Bolts für Upgrades zu sammeln.

Für die passende Adrenalinstimmung sorgt der Soundtrack von Loptimist, der mit tiefen 808s und mitreißenden Loops jeden Kampf intensiviert.

Die Demo ist ab sofort auf Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Jetzt herunterladen!

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3 Kommentare Added

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  1. Mr Poppell 109200 XP Master User | 18.03.2026 - 19:27 Uhr

    Das schaue ich mir mal genauer an. Ich hoffe das Kamerawackeln kann man abstellen sonst bin ich raus. 🤔

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  3. d4wGkw0n 36040 XP Bobby Car Raser | 18.03.2026 - 21:53 Uhr

    Wenn das Spiel so schnell wie im Video ist, bin ich eh schon raus 😅

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