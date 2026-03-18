Kusan: City of Wolves: Xbox-Demo liefert schnelle Action und harte Kämpfe

Kusan: City of Wolves ist ein Hardcore-Top-Down-Shooter, der in einer brutalen urbanen Dschungelwelt spielt, beherrscht von Feuergefechten und Korruption.

Die Demo bietet einen fokussierten Einblick ins Spiel: rasante, gnadenlose Kämpfe, bei denen ein einziger Fehler den Tod bedeuten kann. Spieler können scharfes Gunplay meistern, Bewegungen perfektionieren, Combos mit Quantum Knife und War Hand kombinieren und die Umgebung zerstören, um Bolts für Upgrades zu sammeln.

Für die passende Adrenalinstimmung sorgt der Soundtrack von Loptimist, der mit tiefen 808s und mitreißenden Loops jeden Kampf intensiviert.

Die Demo ist ab sofort auf Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Jetzt herunterladen!