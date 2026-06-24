Kynseed: Dieses unterschätzte Life-Sim RPG kommt endlich auf PlayStation und Xbox

Das Life-Sim Sandbox-RPG Kynseed wird bald erstmals auf Konsolen verfügbar sein. Entwickler PixelCount Studios hat bestätigt, dass das Spiel am 4. August 2026 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Damit verlässt der Titel nach seiner bisherigen PC-Phase die Early-Access-ähnliche Entwicklung und bringt seine vollständige Version inklusive zahlreicher Updates auf alle großen Plattformen.

Kynseed wurde von ehemaligen Entwicklern der Fable-Reihe entwickelt und setzt auf ein generationsübergreifendes Gameplay. Spieler bauen sich ein Leben in der Welt von Quill auf, gründen Familien, betreiben Geschäfte, bewirtschaften Farmen und erleben eine Welt, in der NPCs altern, Erinnerungen behalten und sich dynamisch weiterentwickeln.

Zum Konsolen-Launch enthält das Spiel alle bisherigen Inhalte aus mehr als zehn großen Updates. Dazu gehören unter anderem das Tavern-System, erweiterte Farm-Individualisierung, tiefere Story-Inhalte sowie neue Progressions- und Beziehungssysteme.

Parallel zur Konsolenankündigung ist bereits ein großes kostenloses Update für PC-Spieler erschienen. Das sogenannte Tavern Update erlaubt es, eine eigene Taverne zu betreiben, Gäste zu bewirten, Personal zu verwalten und einen sozialen Treffpunkt im Spiel aufzubauen.

Auch weitere Systeme wurden über die Zeit erweitert, darunter ein umfangreiches Fortschrittssystem mit über 400 Herausforderungen, verbesserte NPC-Interaktionen sowie neue Crafting- und Verwaltungsmechaniken.

Die Entwickler betonen, dass die Konsolenversion vollständig optimiert wurde und eine angepasste UI sowie neue Steuerungssysteme enthält, um das komplexe Sandbox-Erlebnis auf allen Plattformen zugänglich zu machen.