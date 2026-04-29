L.A. Noire: Könnte überraschend zurückkehren – CEO deutet Zukunft an

Eine Rückkehr von L.A. Noire scheint nicht ausgeschlossen: Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat angedeutet, dass die Detective-Reihe möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist.

Während eines Interviews auf dem neuen iicon-Event in Las Vegas wurde Zelnick von Variety gefragt, ob das Unternehmen plane, mehr mit der Reihe zu machen. Seine Antwort fiel knapp aus: „Ja“. Laut Bericht von Stephen Totilo sorgte diese Aussage für sichtbare Überraschung.

Im weiteren Verlauf relativierte Zelnick die Aussage und erklärte, dass grundsätzlich geprüft werde, wie alle bestehenden Marken in Zukunft genutzt werden könnten. Konkrete Ankündigungen gebe es jedoch derzeit nicht.

Das ursprünglich im Mai 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlichte Spiel versetzt euch in die Rolle des LAPD-Detectives Cole Phelps, der verschiedene Verbrechen in Los Angeles untersucht, darunter auch einen großen Drogenring. Im November desselben Jahres folgte die PC-Version.

Zum Verkaufsstart erhielt das Spiel überwiegend positive Bewertungen und erreichte bis 2017 über 7,5 Millionen verkaufte Einheiten. Im November 2017 wurde der Titel erneut für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Bereits im Dezember folgte mit „L.A. Noire: The VR Case Files“ eine VR-Version mit ausgewählten Fällen.

Sollte es konkrete Neuigkeiten zur Zukunft der Marke geben, würden diese laut Zelnick direkt von Rockstar selbst kommuniziert werden.