L.A. Noire: Mini-Doku blickt auf Entwicklung und eingestellten Nachfolger zurück

Zum 15. Jubiläum von L.A. Noire blickt eine neue Dokumentation hinter die Kulissen des Detektivspiels.

Zum 15. Jubiläum von L.A. Noire ist eine neue Dokumentation erschienen, die einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Detektivspiels und seines nie veröffentlichten Nachfolgers wirft.

Der Journalist Cade Onder hat dafür mit Daniel McMahon, einem Autor des ursprünglichen Entwicklerstudios Team Bondi, gesprochen. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung von L.A. Noire sowie bislang wenig bekannte Hintergründe zur Entwicklung.

Darüber hinaus widmet sich die rund 39 Minuten lange Dokumentation ausführlich Whore of the Orient – dem geplanten Nachfolger von L.A. Noire, der letztlich nie veröffentlicht wurde. McMahon spricht dabei über die Ideen hinter dem Projekt und gibt Einblicke in dessen Entwicklung, bevor das Spiel eingestellt wurde.