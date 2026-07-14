L.A. Noire: Mini-Doku blickt auf Entwicklung und eingestellten Nachfolger zurück

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Image: Rockstar Games

Zum 15. Jubiläum von L.A. Noire blickt eine neue Dokumentation hinter die Kulissen des Detektivspiels.

Zum 15. Jubiläum von L.A. Noire ist eine neue Dokumentation erschienen, die einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Detektivspiels und seines nie veröffentlichten Nachfolgers wirft.

Der Journalist Cade Onder hat dafür mit Daniel McMahon, einem Autor des ursprünglichen Entwicklerstudios Team Bondi, gesprochen. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung von L.A. Noire sowie bislang wenig bekannte Hintergründe zur Entwicklung.

Darüber hinaus widmet sich die rund 39 Minuten lange Dokumentation ausführlich Whore of the Orient – dem geplanten Nachfolger von L.A. Noire, der letztlich nie veröffentlicht wurde. McMahon spricht dabei über die Ideen hinter dem Projekt und gibt Einblicke in dessen Entwicklung, bevor das Spiel eingestellt wurde.

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 498260 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 19:14 Uhr

    Vielleicht kommt noch irgendwann ein Nachfolger, wäre auf jeden Fall interessant.

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  2. de Maja 358905 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.07.2026 - 19:50 Uhr

    Schade, hätte so gerne einen neuen Teil gesehen, die Story war mega und die Ermittlungen auch cool, hätten aber auch noch etwas ausgebaut werden können.

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