La Divina Commedia: Düsteres Action-Rollenspiel angekündigt

La Divina Commedia ist ein düsteres Action-Rollenspiel, welches auf dem Werk von Dante Alighieri inspiriert worden ist.

Nach dem Debüt des eindrucksvollen „Summer Soulslike“-Spiels Enotria: The Last Song im Jahr 2024 kehrt der italienische Videospielentwickler Jyamma Games mit einem neuen, ambitionierten Projekt zurück, das tief in der italienischen Kultur verwurzelt ist.

Anlässlich der Opening Night Live, die die Gamescom 2025 eröffnete, gaben die Entwickler aus Mailand eine Weltpremiere bekannt und veröffentlichten einen Teaser-Trailer zu ihrem neuen Titel: La Divina Commedia.

Inspiriert von dem monumentalen Werk des berühmtesten Dichters Italiens, Dante Alighieri, ist La Divina Commedia ein Action-RPG mit Dark-Fantasy-Elementen und Hack-and-Slash-Gameplay, das in einem visionären Universum spielt, das die legendären Bilder von Dantes Werk mit dem ikonischen Stil von Jyamma Games neu interpretiert.

In diesem neuen Abenteuer präsentiert das Studio eine epische Reise in eine Welt, in der „Die Göttliche Komödie“ den alten Glauben verdrängt und ein goldenes Zeitalter der Gerechtigkeit unter den Menschen herbeigeführt hat.

Als dunkle Mächte die Versprechen des Gedichts untergraben, bricht die Ordnung zusammen und die Welt stürzt ins Chaos. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Krieger-Dichters, der in den höllischen Tiefen gefangen ist und dazu berufen ist, durch die Kreise der Hölle hinabzusteigen, sich immer mächtigeren Dämonen zu stellen und eine sündige Vergangenheit zu sühnen.

Mit einzigartigen Spielmechaniken für jede Waffenklasse, prozedural generierten Extraktionsdungeons, einem narrativ gesteuerten Ausrichtungssystem, das an die sieben Todsünden geknüpft ist, und der Möglichkeit, Waffen und Rüstungen sowohl in ihren Eigenschaften als auch in ihrer Ästhetik vollständig anzupassen, bietet das Spiel ein strategisch reichhaltiges und abwechslungsreiches Erlebnis mit vielen weiteren Features, die noch nicht enthüllt wurden.

Eine fesselnde Handlung wird ebenfalls eine zentrale Rolle spielen, angereichert durch Verweise auf die Verse des großen Dichters. Die Spieler können zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter wählen und so ihr Erlebnis entsprechend ihrem bevorzugten Stil und ihrer bevorzugten Erzählweise gestalten. Sie erleben hochauflösende Grafiken und Animationen, die mit einem hochmodernen Motion-Capture-System erstellt wurden, das von einem führenden internationalen Studio entwickelt wurde, das bereits für renommierte Produktionen wie Phantom Blade Zero verantwortlich zeichnet.

La Divina Commedia wird auf Steam und weiteren Plattformen erhältlich sein, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Mit diesem neuen „Canto” bekräftigt Jyamma Games sein Engagement, die italienische Kultur und Kunst in die internationale Gaming-Szene zu bringen, setzt seinen Weg fort, der auf Experimentierfreude, Identität und Leidenschaft basiert, und bestätigt seinen Wunsch, sich in einer zunehmend florierenden und wettbewerbsorientierten Landschaft zu profilieren.