Labyrinth Of The Demon King: Intensiver Dungeon Crawler im Feudalen Japan

Labyrinth of the Demon King ist ein Intensiver Dungeon Crawler im feudalen Japan. Hier gibt es den offiziellen Launch-Trailer zu sehen!

Der japanisch inspirierte Indie-Publisher Top Hat Studios, Inc. freut sich, die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Dungeon Crawlers mit Survival Horror von Alleinentwickler Jacob R. Hudepohl bekannt zu geben. Labyrinth Of The Demon King ist auf Steam, GOG, Nintendo Switch, PS4, PS5 und der Xbox-Familie erhältlich.

In einer Welt, die authentisch von altem feudalen, japanischem und buddhistischen Volksglauben inspiriert ist, vereint Labyrinth of the Demon King brutales, hartes Dungeon Crawling mit Survival-Horror-Elementen und schafft so ein intensives, nervenaufreibendes Erlebnis. Die vorherige Demo des Spiels wurde sowohl von Kritikern als auch von Spielern hochgelobt.

Zur Feier des Launches hat der Publisher einen brandneuen Launch-Trailer veröffentlicht, der unten angesehen werden kann: