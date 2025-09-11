Labyrinthine Console Edition: Horrorspiel startet mit Early Access & Demo

Mit der Labyrinthine Console Edition kommt das beliebte Koop-Horrorspiel erstmals auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bringt euch ein intensives Survival-Erlebnis voller Spannung und Schrecken.

Der Titel erscheint offiziell am 18. September 2025, doch Spielerinnen und Spieler können bereits ab heute, dem 11. September, in den Early Access starten und so früher als geplant die düsteren Labyrinthe betreten.

Dank Cross-Platform Multiplayer habt ihr die Möglichkeit, euch mit Freunden auf PC, PlayStation und Xbox zu verbünden und gemeinsam gegen die albtraumhaften Kreaturen zu bestehen.

Die Labyrinthine Console Edition wird zudem im Rahmen von Xbox Indie Selects Demo Fest 2025 vorgestellt und bietet exklusive Pre-Order-Editionen: Auf PlayStation sichert ihr euch die Vampire Deluxe Edition, während auf Xbox die Werewolf Deluxe Edition verfügbar ist. Beide Sonderversionen sind während des Vorbestellerzeitraums zum Standardpreis von nur 14,99 US-Dollar erhältlich.

Das Spiel setzt auf packende Koop-Action für bis zu acht Spieler, die sich in verwinkelte Gänge wagen und sich gemeinsam gegen mehr als 30 einzigartige Monster behaupten müssen.

Neben einem umfangreichen Story-Modus mit sechs Kapiteln, der die geheimnisvolle Hintergrundgeschichte des Labyrinths enthüllt, gibt es einen Case Files Modus mit prozedural generierten Levels, die für unbegrenzte Wiederspielbarkeit sorgen. Durch Fortschritt und Level-Ups schaltet ihr über 200 kosmetische Items frei, mit denen ihr eure Charaktere und Ausrüstung individuell anpassen könnt.