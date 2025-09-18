Labyrinthine Console Edition: Kooperatives First-Person-Multiplayer-Horrorspiel verfügbar

Labyrinthine Console Edition, ein kooperatives First-Person-Multiplayer-Horrorspiel, bietet eine unvergessliche Reise in das Reich der Albträume. Der Schwerpunkt liegt auf der Erkundung, dem Lösen von Rätseln und einer atmosphärischen Erzählung, die dich in Atem hält.

Schließt euch mit euren Freunden zusammen und navigiert durch das verschlungene Labyrinth, löst kryptische Rätsel und deckt die dunklen Geheimnisse des Labyrinths auf, während ihr dem lauernden Schrecken immer einen Schritt voraus seid.

Kooperatives Spielen ist das Herzstück des Spiels; ihr könnt alleine spielen, aber Labyrinthine Console Edition fördert Teamwork und Sprachkommunikation zwischen bis zu acht Spielern, um sich der Dunkelheit zu stellen.