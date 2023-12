Laika: Aged Through Blood: Release-Termin enthüllt

Headup und Brainwash Gang haben den Veröffentlichungstermin von Laika: Aged Through Blood für Konsolen enthüllt. Das Motorvania im Western-Stil erscheint am 5. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5, während die Veröffentlichung auf Nintendo Switch am 11. Januar 2024 erfolgt.

In einer postapokalyptischen Einöde geht es um die Geschichte eines von Besatzern unterdrückten Stammes, weiterhin erlebt ihr die persönliche Geschichte einer kämpferischen Kojotenmutter, die sich auf einen endlosen Weg der Rache begibt. Ihr Ziel ist, zurückzuerlangen, was ihr Volk verloren hat.

Auf einem Motorrad fahrt, springt und kämpft ihr euch durch die riesige, handgezeichnete Welt. Vollführt waghalsige Sprünge, trefft Gegner in Zeitlupe und setzt euren Rückwärtssalto ein, um eure Waffe wiederaufzuladen. Es warten außerdem herausfordernde Kämpfe gegen mächtige Bosse darauf, von euch bestritten zu werden.