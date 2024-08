Lake: Katzen von Providence Oaks brauchen Streicheleinheiten

Autor:, in / Lake

Sucht ihr nach einer weiteren Ausrede für einen Besuch in der friedlichen Stadt Providence Oaks von Lake? Nun, Entwickler Gamious und Whitethorn Games haben einen tollen Grund für euch.

Lake wurde um ein brandneues, heiß ersehntes Feature erweitert: Ihr könnt jetzt die Katzen streicheln, die sich in Mildreds Haus herumtreiben! Wie im richtigen Leben ist jede Katze anders und reagiert anders. Es liegt also an euch, wie ihr das Vertrauen gewinnt, damit ihr sie streicheln könnt und vielleicht sogar die begehrte Bauchstreicheleinheit ausführen dürft.