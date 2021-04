Lake: Offizieller Xbox Series X/S Story Trailer

Es ist das Jahr 1986 – Meredith Weiss nimmt eine Auszeit von ihrer Karriere in der Großstadt, um in ihrer Heimatstadt die Post zuzustellen. Wie wird sie die zwei Wochen im schönen Providence Oaks mit seinem kultigen See und der schrulligen Gemeinde erleben? Und was wird sie als nächstes tun? Das hängt vom Spieler ab.

Erlebt Lake in voller 4K-Auflösung bei 60FPS, zuerst für Xbox Series X/S. Ein genauer Release Termin ist noch nicht bekannt, das Spiel soll aber im Lauf des Jahres veröffentlicht werden.