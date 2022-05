Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition erscheint im Juni 2022

Wenn sich das Berufsbild des Landwirts einen Botschafter in Form eines unterhaltsamen und umfassenden Videospiels wünschen dürfte, würde seine Wahl mit Sicherheit auf die Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition fallen.

Einschließlich aller Erweiterungen und DLCs kündigt Publisher und Entwickler GIANTS Software mit diesem selbstveröffentlichten Re-Release ein rundum Glücklich-Paket des weltweit beliebten Simulationshits an. Die Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition wird in Deutschland ab dem 21.06.2022 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Vertrieb von astragon Entertainment erhältlich sein.

Retail Neuveröffentlichung enthält alle Erweiterungen

Zusätzlich zum Hauptspiel erfreut die Ambassador Edition Landwirtschafts-Fans mit zwei Erweiterungen und sechs DLCs, darunter das Platinum Add-On und das Alpine Landwirtschaft Add-On, welche dem Spiel eine alpenländische Karte sowie eine Vielzahl an Fahrzeugen und Maschinen hinzufügten. Weiterhin kamen in sechs DLCs Kverneland, Vicon, Bourgault sowie weitere führende Landwirtschafts-Marken ins Spiel – alle nun in einer 2-Disk-starken Box vereint.

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Hauptspiel

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Platinum Add-On

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Alpine Landwirtschaft Add-On

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Anderson Group Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Kverneland & Vicon Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 – GRIMME Equipment Pack

● Landwirtschafts-Simulator 19 – John Deere Cotton DLC

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Bourgault DLC

● Landwirtschafts-Simulator 19 – Rottne Pack

Egal, ob Spielende mit einer Vorliebe für entspannende Sandbox-Erlebnisse solo oder kooperativ in Ackerbau, Tierhaltung oder Forstwirtschaft einsteigen möchten: Die Landwirtschafts-Simulator 19: Ambassador Edition fungiert für alle als perfekter Start-Punkt in die beliebte Simulations-Reihe.

„Mit der Neuauflage des Spiels, das nun im Eigenverlag erscheint, bieten wir ein fantastisches Preis-Leistungsverhältnis“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Bei diesem riesigen Gesamtpaket ist jetzt der ideale Zeitpunkt, mit dem Farmen zu beginnen.“

Insgesamt enthält die Ambassador Edition drei Karten mit europäischen und amerikanischen Spielumgebungen für den Auf- und Ausbau eines landwirtschaftlichen Betriebes. Mehr als 475 authentisch digitalisierte Maschinen von Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und vielen anderen weltberühmten Herstellern stehen den Spielern zur Verfügung, um eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Aktivitäten in Angriff zu nehmen.

Außerdem erweitert eine fast endlose Anzahl von benutzergenerierten Inhalten das landwirtschaftliche Erlebnis mit Tausenden getesteten, kostenlosen Mods, die über den ModHub im Spiel heruntergeladen werden können.