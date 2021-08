Landwirtschafts-Simulator 22: Brandneues Spitzenmodell der Kompaktmähdrescher präsentiert

Landwirtschafts-Simulator 22 präsentiert den TRION 750 TERRA TRAC – ein brandneues Spitzenmodell in der Klasse der Kompaktmähdrescher.

Der Landtechnikhersteller CLAAS präsentierte heute mit dem TRION 750 TERRA TRAC sein brandneues Spitzenmodell in der Klasse der Kompaktmähdrescher. In enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Landmaschinenhersteller aus Deutschland kündigte der Publisher und Entwickler GIANTS Software die digitale Präsenz der neuen Maschine für den kommenden Landwirtschafts-Simulator 22 an. Dank Augmented Reality können Fans jetzt schon einen Blick auf den Mähdrescher werfen.

Mit dem CLAAS TRION 720, 730 und 750 stehen dem Spieler drei Varianten des Mähdreschers mit dem bodenschonenden Raupenfahrwerk TERRA TRAC zur Auswahl. Das Topmodell, der TRION 750, hat wie sein reales Vorbild eine Leistung von 435 PS und ein Korntankvolumen von 12.000 Litern. Auch der CONVIO FLEX 1080 findet als passendes Schneidwerk seinen Weg in den Landwirtschafts-Simulator 22.