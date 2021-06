Landwirtschafts-Simulator 22: Cinematic Trailer veröffentlicht, Vorbestellung möglich

Schlüpft in die Rolle eines modernen Landwirts und erschafft euren eigenen Bauernhof in drei abwechslungsreichen Umgebungen in den USA und Europa. Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet viele abwechslungsreiche Landwirtschaftstätigkeiten wie Ackerbau, Viehzucht und Waldarbeiten – jetzt mit wechselnden Jahreszeiten!





Mehr als 400 Maschinen und Werkzeuge von mehr als 100 echten Landwirtschaftsmarken wie John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und vielen weiteren erwarten euch. Sät und erntet Weizen, Mais, Kartoffeln und Baumwolle. Neue Maschinenkategorien und Feldfrüchte erweitern das Spielerlebnis um neue Spielmechaniken.





Ihr könnt euren Bauernhof auch im Mehrspielermodus mit Freunden betreiben und das Spiel mit einer ganzen Reihe von erstellten Mods der Community erweitern. Der Landwirtschafts-Simulator 22 bietet den Spielern mehr Freiheiten als je zuvor und fordert euch heraus, um ein erfolgreicher Landwirt zu werden.

Landwirtschafts-Simulator 22 für 49,99 Euro im Xbox Store vorbestellen

Alle Vorbesteller des Landwirtschafts-Simulator 22 erhalten das CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack mit dem CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC und vier weiteren Maschinen von KAWECO. Auf dem Cover sind je nach Region ein Case IH AFS Connect Magnum, Fendt 900 Vario, Massey Ferguson MF 8S oder Zetor Crystal abgebildet. Eine limitierte Collector’s Edition mit einer Doppelbereifung des Case IH-Traktors wird für den PC erhältlich sein und enthält eine Signallampe, die auf die Maschinen im Spiel reagiert.







Weitere Details zum Landwirtschafts-Simulator 22 werden während der FarmCon vom 21.bis 23. Juli 2021 vorgestellt.

Landwirtschafts-Simulator 22 wird am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One and Stadia veröffentlicht.