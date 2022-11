Landwirtschafts-Simulator 22: Fahrzeugflotte der Platinum Edition vorgestellt

Start der Motoren in Silverrun Forest: Publisher und Entwickler GIANTS Software stellt im neuen Garage Trailer weitere der beeindruckenden neuen Maschinen vor.

Die am 15. November erscheinende Platinum Expansion enthält mehr als 40 neue Fahrzeuge und Werkzeuge. Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition erscheint gleichzeitig und beinhaltet für Neueinsteiger das Grundspiel sowie die kommende Erweiterung.

Authentische & detaillierte Maschinen

Der rasante Trailer zeigt die authentischen Maschinen von IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Kotschenreuther, Manitou, Pfanzelt, Schwarzmüller und Volvo Group in Aktion. Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf die Forstwirtschaft, denn die neue Karte Silverrun Forest befindet sich im malerischen pazifischen Nordwesten mit seinen bewaldeten Landschaften – mit neuen Baumarten im Landwirtschafts-Simulator 22.

Alle Fahrzeuge und Werkzeuge wurden mit viel Liebe zum Detail nachgebildet und verfügen über Merkmale ihrer realen Gegenstücke.

So zum Beispiel der IMPEX Hannibal T50 und der Komatsu 951. Durch den integrierten Hangausgleich bleiben die Fahrerkabinen der Fahrzeuge auch in dem schwierigsten Gelände gerade. Je nach Schneidwerk kann der riesige Volvo EC380DL entweder zum Harvester werden, um Stämme zu bearbeiten und in wählbare Längen zu schneiden – oder er kann mit dem Risutec SKB-240 ausgestattet werden, um 240 kleine Setzlinge zu pflanzen und die Natur wieder aufzuforsten.

Landwirtschaftsspaß für Felder und Wälder!

Der Transport ist Teil des Geschäfts: Der Pfanzelt Felix mit seinen zwei Winden ist eine weitere neue Option im Wald, während auf der Straße die Spieler und Spielerinnen auf den Volvo FH16 und den Schwarzmüller Rungen-Sattelanhänger zählen können.

Und der „Gravel Charlie“ BM-Volvo DR-631, der erste knickgelenkte Muldenkipper aller Zeiten, der vor mehr als einem halben Jahrhundert produziert wurde, verleiht dem Spiel einen nostalgischen und nützlichen Touch.

Die neuen Produktionsketten sorgen für noch mehr Abwechslung im Spiel, da Spielende nicht nur Brot oder Olivenöl, sondern auch Bodenfliesen, Fässer oder Hundehütten produzieren können. Silverrun Forest bietet sogar Bauprojekte, die die sich durch die Lieferung von Baumstämmen entwickeln – wie zum Beispiel der Bau einer fahrbaren Achterbahn.

Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition wird die umfangreichste Landwirtschaftssimulation aller Zeiten mit mehr als 500 Fahrzeugen und Werkzeugen von mehr als 150 Herstellern. Wer bereits das millionenfach verkaufte Landwirtschafts-Simulator 22 besitzt, kann das Spielerlebnis mit der Platinum Expansion aufwerten.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 des Entwicklers und Publishers GIANTS Software ist für PC, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 und Xbox One erhältlich. Auch die Platinum Edition wird als Box-Version für alle diese Plattformen erscheinen. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Die Platinum Expansion erscheint als Box-Version für den PC. Beide Versionen erscheinen am 15. November und enthalten als Gratisbeilage ein Stickerpack des offiziellen Landwirtschafts-Simulator Stickeralbums.