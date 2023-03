Landwirtschafts-Simulator 22: FarmCon 23 für Juli angekündigt

Im Juli ist Zeit für ein Wiedersehen für Landwirtschafts-Enthusiasten wie Publisher und Entwickler GIANTS Software heute verkündet. Die FarmCon, das jährliche Event für Spieler, Modder, Content Creator und natürlich das Entwicklungsteam von Landwirtschafts-Simulator, findet am Wochenende des 1. und 2. Juli in der DEUTZ-FAHR Arena in Lauingen statt. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Präsentationen zum Landwirtschafts-Simulator 22 + 23 und vieles mehr

Die Besucher können sich auf ausführliche Informationen und Präsentationen direkt von GIANTS Software freuen. Im Mittelpunkt stehen der Landwirtschafts-Simulator 22 sowie der kürzlich angekündigte Ableger Landwirtschafts-Simulator 23 für Nintendo Switch und mobile Geräte. Darüber hinaus wird ein Live-Turnier der Farming Simulator League stattfinden, an dem auch das Team astragon wieder teilnimmt. Weitere Details und ein Zeitplan folgen in Kürze. Ein Video gibt einen kleinen Einblick in das, was zu erwarten ist:

GIANTS Software in der DEUTZ-FAHR Arena treffen

In diesem Jahr pilgern die Fans in die bayerische Stadt Lauingen, der Heimatstadt des deutschen Maschinenherstellers DEUTZ-FAHR. Veranstaltungsort ist die DEUTZ-FAHR Arena, in der die Gäste unter anderem verschiedene Bühnenpanels erleben.

„Wir bedanken uns bei unserem Partner DEUTZ-FAHR, dass unser jährliches Community-Event in der riesigen DEUTZ-FAHR Arena stattfinden kann, wo Traktorenfans aus aller Welt einen starken Auftritt erleben“, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. „Wir freuen uns darauf, unsere Fans auf der FarmCon 23 zu treffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, alte und neue Freundschaften in der stetig wachsenden Landwirtschafts-Simulator-Community zu pflegen.“

Limitierte Gold-Tickets für exklusives Entwickler-Dinner

Standard- und Gold-Tickets sind ab sofort über die Ticketing-Plattform Eventbrite erhältlich. Jedes Ticket erhält eine Geschenktüte mit einer Auswahl an Merchandise-Artikeln. Alle Tickets sind limitiert, dabei ist das goldene Upgrade in nur sehr geringer Stückzahl verfügbar.

Wer schnell genug ist, um ein goldenes Ticket zu ergattern, kommt in den Genuss eines exklusiven Abends mit den Team von GIANTS Software – ein leckeres Abendessen inklusive. „Wir wollen unseren Fans die Möglichkeit geben, sich nicht nur zwischen den Panels mit uns zu unterhalten, sondern in einem noch persönlicheren Rahmen bei einem schönen Menü. Die perfekte Gelegenheit, um über Landwirtschafts-Simulator und mehr zu diskutieren“, so Ammann.

Landwirtschafts-Simulator 22 ist für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Es ist ein Year 2 Season Pass erhältlich, der vier Packs und eine Erweiterung enthält – Fans sparen bis zu 30 % im Vergleich zum Einzelkauf der Inhalte.

Die neue Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition wird am 23. Mai 2023 veröffentlicht. Vorbestellungen sind bei ausgewählten Einzelhändlern bereits möglich. Für die Distribution in Deutschland zeichnet astragon Entertainment verantwortlich.