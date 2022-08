Landwirtschafts-Simulator 22: Gamescom-Trailer zur Platinum Edition

Der Landwirtschafts-Simulator 22 zeigt sich in der Platinum Edition im neuen Gamescom-Trailer und auf der Messe in Köln.

Publisher und Entwickler GIANTS Software präsentiert mit der Platinum Edition von Landwirtschafts-Simulator 22 eine riesige Ladung neuer Inhalte für den Millionen-Seller auf der diesjährigen gamescom sowie ein ausgeklügeltes Bühnenprogramm.

Neue Marken, neue Maschinen, neue Gameplay-Mechaniken sowie eine weitere Map und andere Inhalte der Platinum Expansion (in der Platinum Edition enthalten) stehen auf dem Programm für die gamescom-Bühne. Passend dazu: Ein neuer Gameplay-Trailer, der Fans und Gamer auf das landwirtschaftliche Flair einstimmt, welches in diesem Jahr die Kölner Messehallen ausfüllt.

GIANTS Software mit großem Stand Vom 24. bis zum 28. August, legen Fans und Besucher direkt Hand an die neuen Inhalte der Platinum Edition – in Halle 7, an Stand B41. Felder und Wälder warten dort darauf, in der Vorschauversion an Anspielstationen erkundet zu werden. Dabei erhaschen User einen ersten Blick auf die neue Map “Silverrun Forest” mit seinen dichten Wäldern sowie die Neuzugänge im Maschinenfuhrpark der Volvo Group und vielen weiteren Herstellern.

Auf die Veröffentlichung für PC und Konsolen müssen Fans noch bis zum 15. November warten.

„Mit der Platinum Edition und ihrem immensen Umfang an Inhalten und Aktivitäten wird der Landwirtschafts-Simulator 22 zum Vorzeigemodell virtueller Landwirtschaft”, kommentiert Christian Ammann, CEO von Publisher GIANTS Software, den diesjährigen Messeauftritt. „Wir sind außerordentlich erfreut und stolz darauf, unser Farming Simulator-Universum dem gamescom-Publikum präsentieren zu können.”

Auch Business-Meetings sind möglich: GIANTS Software ist ebenfalls in Halle 4.2 mit einem Stand (D22) vertreten. Abwechslungsreiches Bühnenprogramm Zusätzlich zu den Anspielstationen mit der Vorschauversion der Platinum Edition, lädt GIANTS Software alle Fans dazu ein, ihre Augen auf die große Bühne zu richten: Täglich stehen informative und unterhaltende Shows auf dem Plan. Präsentationen der Platinum Edition finden jeweils um 11:00 und 15:00 Uhr statt – inklusive Vorstellung neuer Features wie einem Seilkran, der massive Bäume transportiert oder der Errichtung einer Achterbahn mittels Holzlieferungen. … Jeweils um 13:00 und 17:00 Uhr steht ein anderes Add-On im Vordergrund: Das Pumps N’ Hoses Pack von Creative Mesh führt Gülleverschlauchung für effiziente Düngeverteilung ein und erlaubt Spielern, Schläuche über Hunderte Meter auf ihren Feldern zu verlegen.

Das Third-Party-Addon erscheint am 27. September für PC und Konsolen. Landwirtschafts-Simulator 22 ist für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und Stadia erhältlich.

Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition erscheint am 15, November. Ein Year 1 Season Pass ist verfügbar, der neben der Platinum Expansion auch weitere Inhalte umfasst. GIANTS Software veröffentlicht auch in Zukunft kostenlose Inhaltsupdates sowie nutzergenerierte Inhalte auf dem offiziellen ModHub.