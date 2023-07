Landwirtschafts-Simulator 22: Mit 500 Quadratmetern auf der Gamescom

Publisher und Entwickler GIANTS Software verkündet die Teilnahme als Aussteller auf der diesjährigen Gamescom in Köln vom 23. bis 27. August 2023. Premiere feiert Landwirtschafts-Simulator 22: Premium Edition, die erstmals öffentlich anspielbar sein wird – den Ankündigungs-Trailer gibt es hier:

Die neue Premium Edition erscheint digital und als Box am 14. November für PC und Konsolen. Für die Distribution in Deutschland zeichnet erneut astragon Entertainment verantwortlich.

Landwirtschafts-Simulator auf über 500 Quadratmetern

Im Entertainment-Bereich in Halle 6 bietet GIANTS Software Unterhaltung für Jung und Alt: Anspielstationen mit Landwirtschafts-Simulator 22 laden ein, die im November erscheinende Premium Edition auszuprobieren. Am Wochenende steht die Bühne in Halle 6 im Zeichen des E-Sports: Nach dem hoch spannenden Auftakt zur FarmCon startet die Farming Simulator League in das zweite Turnier der Saison, bei dem Dreierteams um Ranglistenpunkte und ihren Anteil an dem 200.000€ umfassenden Preispool kämpfen.